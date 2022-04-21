Можно отравиться: какие красители не подходят для покраски яиц

Близится праздник Пасхи, а его главными атрибутами являются куличи и крашанки. Многие привыкли при покраске яиц использовать искусственные красители, но некоторые из них могут предоставлять серьезную угрозу для здоровья.

Пасха 2022 (фото из открытых источников)

С помощью покупных красителей действительно получаются яркие и разноцветные яйца, но бывает так, что в процессе варки продукт трескается и краситель попадает внутрь яйца, а потом и в наш организм. В целом красители являются безопасными, но некоторые из них могут спровоцировать аллергическую реакцию у особо чувствительных людей. они могут вызвать покраснения кожи, зуд, приступ астмы. Чаще всего причиной такого эффекта становятся азокрасители — азотсодержащие соединения. У аллергиков они могут вызвать покраснения кожи, зуд, приступ астмы.

Перед покупкой искусственных красителей внимательно ознакомьтесь с их составом и не покупайте его, если в перечне ингредиентов увидите:

Е-122 (азорубин, красный цвет),

Е-102 (тартразин, желтый цвет),

Е-104 (желтый хинолиновый, желто-зеленый цвет),

Е-151 (черный блестящий BN, синий цвет).

Во многих странах эти красители вообще запрещены.

А вот Е-140 (хлорофилл, зеленый цвет) или Е-160 (биксин, желтый цвет) считаются совершенно безвредными.

Но лучше всего для покраски яиц использовать природные красители, тогда продукт получится и красивым, и безопасным. В этом помогут следующие продукты: каркаде, морковь, куркума, шпинат, крапива, шафран, кофе, смородина и т. д.

Напомним, как легко и быстро приготовить творожную паску с сухофруктами без выпечки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинцам рассказали, какой будет погода на Пасху в воскресенье, 24 апреля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!