Можно отравиться: какие красители не подходят для покраски яиц

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Светлана Шкурупий
Близится
праздник Пасхи, а его главными атрибутами являются куличи и крашанки. Многие
привыкли при покраске яиц использовать искусственные красители, но некоторые из
них могут предоставлять серьезную угрозу для здоровья.
Пасха 2022 (фото из открытых источников)
С помощью покупных красителей действительно получаются яркие и разноцветные яйца, но бывает так, что в процессе варки продукт трескается и краситель попадает внутрь яйца, а потом и в наш организм. В целом красители являются безопасными, но некоторые из них могут спровоцировать аллергическую реакцию у особо чувствительных людей. они могут вызвать покраснения кожи, зуд, приступ астмы. Чаще всего причиной такого эффекта становятся азокрасители — азотсодержащие соединения. У аллергиков они могут вызвать покраснения кожи, зуд, приступ астмы.
Перед
покупкой искусственных красителей внимательно ознакомьтесь с их составом и не
покупайте его, если в перечне ингредиентов увидите:
Е-122
(азорубин, красный цвет),
Е-102
(тартразин, желтый цвет),
Е-104
(желтый хинолиновый, желто-зеленый цвет),
Е-151
(черный блестящий BN, синий цвет).
Во
многих странах эти красители вообще запрещены.
А
вот Е-140 (хлорофилл, зеленый цвет) или Е-160 (биксин, желтый цвет) считаются
совершенно безвредными.
Но
лучше всего для покраски яиц использовать природные красители, тогда продукт
получится и красивым, и безопасным. В этом помогут следующие продукты: каркаде,
морковь, куркума, шпинат, крапива, шафран, кофе, смородина и т. д.
Напомним,
как легко и быстро приготовить творожную паску с сухофруктами без выпечки.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что украинцам рассказали, какой будет погода на Пасху в воскресенье, 24 апреля.
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