Можно ли есть сливочное масло каждый день: эксперты ошарашили ответом

Сливочное масло – традиционный и любимый продукт во многих семьях. Его добавляют в блюда, намазывают на хлеб, используют в приготовлении десертов и соусов. Но действительно ли ежедневное употребление масла безопасно для здоровья? Рассмотрим, какие питательные свойства имеет этот продукт, кому он может быть полезен, а кому – наоборот, следует снизить его количество в рационе.

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Чем полезно сливочное масло

Натуральное сливочное масло содержит целый спектр полезных веществ:

· жирорастворимые витамины A, D, E и K, хорошо усваиваемые именно в сочетании с жирами;

· линолевая кислота, способствующая работе сердца и укрепляющая иммунную систему;

· насыщенные жиры, необходимые для стабильного гормонального фона;

· энергетические соединения, поддерживающие жизненный тонус, особенно в холодное время года.

· в умеренном количестве масло может быть полезным, в частности детям, людям с высокими энергетическими затратами или тем, кто занимается интенсивной умственной деятельностью.

В чем может быть риск

Хотя масло и полезно, употребление его в чрезмерных количествах может иметь отрицательные последствия. Продукт на 80% состоит из жира, поэтому излишек может привести к:

· рост уровня "плохого" холестерина (ЛПНП);

· повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний;

· ожирение и перегрузка печени.

Рекомендуемая норма – не больше 20 г в день. Это примерно одна столовая ложка.

Кому следует ограничить потребление масла

Медики советуют уменьшить количество сливочного масла в рационе людям, имеющим:

· повышенный холестерин или атеросклероз;

· лишний вес или нарушение метаболизма;

· проблемы с печенью или поджелудочной железой.

В таких случаях следует частично или полностью заменить животные жиры на растительные масла – например, оливковое, льняное или тыквенное.

"Комментарии" уже писали, что овсянка, включенная в ежедневный рацион, способна поддержать потерю веса, оптимизировать работу пищеварительной системы и снизить холестерин.