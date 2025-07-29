logo

BTC/USD

118496

ETH/USD

3782.26

USD/UAH

41.8

EUR/UAH

48.7

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Можно ли есть сливочное масло каждый день: эксперты ошарашили ответом
commentss НОВОСТИ Все новости

Можно ли есть сливочное масло каждый день: эксперты ошарашили ответом

Как сливочное масло влияет на организм и кому следует ограничить его в рационе

29 июля 2025, 07:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Сливочное масло – традиционный и любимый продукт во многих семьях. Его добавляют в блюда, намазывают на хлеб, используют в приготовлении десертов и соусов. Но действительно ли ежедневное употребление масла безопасно для здоровья? Рассмотрим, какие питательные свойства имеет этот продукт, кому он может быть полезен, а кому – наоборот, следует снизить его количество в рационе.

Можно ли есть сливочное масло каждый день: эксперты ошарашили ответом

Фото: из открытых источников

Чем полезно сливочное масло

Натуральное сливочное масло содержит целый спектр полезных веществ:

·          жирорастворимые витамины A, D, E и K, хорошо усваиваемые именно в сочетании с жирами;

·          линолевая кислота, способствующая работе сердца и укрепляющая иммунную систему;

·          насыщенные жиры, необходимые для стабильного гормонального фона;

·          энергетические соединения, поддерживающие жизненный тонус, особенно в холодное время года.

· в умеренном количестве масло может быть полезным, в частности детям, людям с высокими энергетическими затратами или тем, кто занимается интенсивной умственной деятельностью.

В чем может быть риск

Хотя масло и полезно, употребление его в чрезмерных количествах может иметь отрицательные последствия. Продукт на 80% состоит из жира, поэтому излишек может привести к:

·          рост уровня "плохого" холестерина (ЛПНП);

·          повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний;

·          ожирение и перегрузка печени.

Рекомендуемая норма – не больше 20 г в день. Это примерно одна столовая ложка.

Кому следует ограничить потребление масла

Медики советуют уменьшить количество сливочного масла в рационе людям, имеющим:

·          повышенный холестерин или атеросклероз;

·          лишний вес или нарушение метаболизма;

·          проблемы с печенью или поджелудочной железой.

  В таких случаях следует частично или полностью заменить животные жиры на растительные масла – например, оливковое, льняное или тыквенное.

"Комментарии" уже писали, что овсянка, включенная в ежедневный рацион, способна поддержать потерю веса, оптимизировать работу пищеварительной системы и снизить холестерин.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/zdorovya/chy-mozna-yisty-vershkove-maslo-shchodnia-zapamiatayte-raz-i-nazavzdy-2878844.html
Теги:

Новости

Все новости