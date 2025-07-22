В современном мире все чаще появляются новые диеты, обещающие быстрое похудение, здоровье и даже "прекрасное самочувствие". Одна из таких модных тенденций последних лет – диета карнивор (от англ. carnivore – "хищник"). Ее суть очень проста: есть только продукты животного происхождения — мясо, рыбу, яйца, иногда сыр и сливочное масло. Многие поклонники этой диеты публикуют фото, где они с аппетитом едят куски сала или буквально пачками кладут в пищу сливочное масло. Но действительно ли это полезно? Давайте разберемся, почему такая "мясная" диета может быть опасна.

Модная диета карнивор: в чем ее опасность и почему нельзя есть масло пачками

В чем суть диеты карнивор

Главная идея карнивор-диеты – максимально ограничить или полностью исключить углеводы. Человек питается исключительно белками и жирами из животных продуктов, считая, что именно так питались наши предки. При этом овощи, фрукты, злаки, бобовые, орехи и даже растительные масла под запретом.

Почему карнивор может быть опасным

Нехватка клетчатки

В рационе совсем нет овощей, ягод или фруктов, а значит и клетчатки, которая нужна для здоровой работы кишечника и поддержки микробиому. Это может привести к запорам, вздутию и даже серьезным заболеваниям желудочно-кишечного тракта.

Дефицит витаминов и микроэлементов

Витамин C, фолиевая кислота, магний, калий, антиоксиданты – все это мы в основном получаем из растительной пищи. Без них повышается риск анемии, проблем с сердцем, кожей и иммунитетом.

Перегрузка почек и печени

Избыток белка создает большую нагрузку на почки. Печень же работает в режиме повышенной переработки жиров и белков, что может провоцировать обострение хронических заболеваний или развитие новых.

Повышение уровня холестерина

Хотя некоторые поклонники диеты отрицают это, но есть исследования, которые показывают: большое количество насыщенных жиров из красного мяса и масла может увеличивать уровень "плохого" холестерина LDL и риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Почему нельзя есть масло пачками

Иногда в соцсетях можно увидеть видео, где люди буквально едят сливочное масло ложками или добавляют в кофе целую пачку. Такой подход особенно опасен, потому что:

Это избыток калорий. 100 г масла – около 750 ккал. Есть его без меры легко приведет не к похудению, а к резкому набору веса.

Перегрузка сердца и сосудов. Насыщенные жиры в большом количестве повышают риск атеросклероза и инфаркта.

Проблемы с пищеварением. Употребление больших доз жиров может вызвать тошноту, диарею или боль в животе.

Вывод

Карнивор-диета может казаться простым решением для похудения или улучшения здоровья, но она не подходит для большинства людей. Такой стиль питания не сбалансирован и имеет немало рисков от дефицита полезных веществ до проблем с сердцем. А увлечение маслом пачками – яркий пример того, что даже полезный продукт в избытке может стать вредным.

Заботиться о здоровье – это не только отказываться от определенных продуктов, но и искать баланс. И здесь ключевое слово – умеренность.

Напомним, портал "Комментарии" писал , чего категорически нельзя делать в жару.