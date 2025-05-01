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Минус два размера благодаря новому завтраку: потрясающая трансформация фигуры женщины без диет

К своему графику Джуди также добавила пробежки и сейчас бегает три раза в неделю

1 мая 2025, 10:45
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Клименко Елена

34-летняя мама двоих детей, Джуди Треверс, смогла уменьшить размер одежды с XL до M за пять месяцев — и все это без жестких диет или подсчета калорий. Ее секрет прост: она полностью пересмотрела свои завтраки, сообщает LancsLive.

Минус два размера благодаря новому завтраку: потрясающая трансформация фигуры женщины без диет

Фото: из открытых источников

Раньше женщина начинала день с большой порции сладких хлопьев и тоста с вареньем.

"Уже через час я тянулась к печенью, а ближе к обеду чувствовала себя раздутой и истощенной", — вспоминает Джуди.

Понимая, что ее энергия "сливается" в начале дня, она решила перейти на более питательный рацион. Теперь ее утро начинается с белковых блюд: яйца, авокадо, греческий йогурт, иногда бекон и шпинат.

"Я даже не ожидала, что эффект будет настолько ощутим. Я перестала бездумно перекусывать, исчезло чувство тяжести, и вес начал идти сам по себе", — делится она.

Вместе с улучшением питания пришли новые привычки: Джуди стала больше двигаться, добавила к своему графику пробежки, и теперь бегает три раза в неделю. Ее цель – принять участие в полумарафоне.

Изменения в рационе она внедрила и в питании своих детей (4 и 6 лет).

Для тех, кто пока что не готов отказаться от хлопьев, она советует выбирать варианты с низким содержанием сахара, например домашнюю гранолу или мюсли без подсластителей.

Как уже писали "Комментарии", ученые выяснили, что питание, которое включает в себя большое количество свежих фруктов, овощей и нежирных молочных продуктов без мяса, имеет тесную связь со здоровым старением, а также может предотвратить 11 болезней, а также сохранить здоровье мозга.



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Источник: https://www.lancs.live/news/lancashire-news/lancs-mum-drops-two-dress-31522068?int_source=nba
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