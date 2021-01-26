Медики назвали продукты, которые лучше не покупать в супермаркетах

Несмотря на то, что супермаркеты несут ответственность за свою продукцию и продают только сертифицированный товар, некоторые вещи лучше в этом месте не покупать, чтобы сохранить свое здоровье. Список продуктов от покупки которых следует воздержаться, читайте ниже.

Какие продукты не стоит покупать в супермаркетах. Фото: shutterstock

1. Готовые салаты

Разнообразные салаты собственного приготовления есть почти в каждом крупном супермаркете. Конечно, это очень удобно, приобрести по умеренной цене вкусный продукт и не тратить время на приготовление дома. Но обычно такие салаты состоят из продуктов, в которых должен закончиться срок годности. Соответственно, такая пища не принесет много пользы.

2. Чай и кофе в бутылках

Если вы думаете, что чай и кофе в бутылках полезнее газированных напитков, вы ошибаетесь. Здесь так же количество сахара и консервантов. Кроме того, ученые выяснили, что употребление чая и кофе, которые продаются в бутылках, может привести к образованию камней в почках.

3. Безглютеновая выпечка

Казалось бы, это полезная диетическая продукция. Однако это обычный разрекламированный хлеб, в котором могут быть дополнительные усилители вкуса.



4. Обезжиренные молочные продукты



Обезжиренная молочная продукция — настоящая угроза для сердечно-сосудистой системы. Она может вызвать много проблем. Натуральные молочные жиры — очень полезны для организма, поэтому не разумно их исключать из своего рациона.



5. Упакованные салаты



На первый взгляд, этот продукт выглядит полезным и натуральным. Однако в такой зелени много бактерий, способных вызвать кишечные заболевания. Если же вам все-таки захотелось зелени посреди зимы, залейте салат водой с солью, добавьте немного уксуса или лимонного сока, замочите, промойте и только тогда ешьте.



6. Молотые специи из магазина



Обычно специи в упаковках смешанные с усилителями вкуса, которые несут угрозу нашему организму. Лучше покупайте целые специи и измельчайте их самостоятельно. Так вы точно будете уверены, что перед вами — натуральный продукт.



7. Пирожное "картошка"



Такую вкуснятину собственного производства можно часто увидеть на полках крупных супермаркетов. Но за частую пирожное состоит из кондитерских отходов, срок годности которых совсем неизвестен. Поэтому лучше выберите что-то другое или же приготовьте сладости дома.

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