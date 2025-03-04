Матча – что это такое и почему этот напиток может быть не таким полезным, как все думают

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Недилько Ксения
Матча – это зеленый чай в порошке, который завоевал популярность во всем мире благодаря своим полезным свойствам. Его рекламируют как мощный антиоксидант, энергетик и средство по улучшению концентрации. Однако не все так идеально: матча имеет и потенциальные риски для здоровья. Рассмотрим как преимущества, так и возможные отрицательные стороны этого модного напитка.
Почему матча может быть вредным
Матча – это особый вид зеленого чая, который выращивают в тени, чтобы повысить содержание хлорофилла и аминокислот. Листья высушивают и перемалывают в мелкий порошок, который затем растворяют в воде или добавляют в полосу, выпечку или другие блюда.
Богата антиоксидантами
Матча содержит катехины, которые нейтрализуют свободные радикалы и замедляют старение.
Повышает энергию и концентрацию
В отличие от кофе кофеин в матче высвобождается постепенно благодаря аминокислоте L-теанина, что обеспечивает стабильный уровень энергии без резких подъемов и спадов.
Помогает в похудении
Катехины и кофеин могут ускорять метаболизм, способствуя сжиганию жира.
Поддерживает сердечно-сосудистое здоровье
Матча может снижать уровень плохого холестерина (LDL) и улучшать циркуляцию крови.
1. Высокое содержание кофеина
Несмотря на более мягкий эффект по сравнению с кофе, матча содержит много кофеина (до 70 мг на порцию), что может вызвать:
Бессонницу
Повышенную тревожность
Учащенное сердцебиение
2. Возможно содержание тяжелых металлов
Поскольку матча поглощает питательные вещества (и токсины) из почвы, в ней могут накапливаться:
Свинец
Кадмий
Арсен
Чай, выращенный в загрязненных районах, может быть вреден при регулярном употреблении.
3. Повышенная нагрузка на печень
Чрезмерное потребление матчи (более 2-3 чашек в день) может перегружать печень из-за большого количества полифенолов и кофеина.
4. Возможно взаимодействие с лекарством
Матча может влиять на усвоение некоторых медикаментов, в частности:
Антикоагулянтов (разбавителей крови)
Лекарства для гипертонии
5. Не всегда "экологический" продукт
Матча часто выращивается в больших масштабах, что приводит к вырубке лесов и использованию пестицидов. Сертифицированные органические сорта стоят дороже, но более безопасны для здоровья.
Вывод
Матча – это действительно полезный напиток, если употреблять его в меру и выбирать качественные сорта. Но чрезмерное потребление может привести к негативным последствиям для здоровья, особенно из-за содержания кофеина и возможных загрязнений тяжелыми металлами. Поэтому лучше пить матчи не более 1-2 чашек в день и покупать проверенные органические бренды.
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