Люди с какой группой крови чаще набирают лишний вес

Вес является важным показателем здоровья, и многие факторы могут влиять на его изменение, включая генетику, образ жизни и диету. Одним из часто обсуждаемых аспектов является влияние группы крови на склонность к набору веса, сообщает портал “Комментарии”.

Иллюстративное фото

Существует популярная теория, что диета должна быть адаптирована к группе крови для достижения оптимального здоровья и контроля веса. Эта теория была популяризирована доктором Питером Д'Адамо, утверждавшим, что люди с разными группами крови должны придерживаться разных диет. Например, люди с группой крови O(I) должны потреблять больше мяса, тогда как люди с группой крови A(II) должны соблюдать вегетарианскую диету.

Однако исследование, проведённое в 2020 году, показало, что группа крови не влияет на эффективность диеты. Исследование, опубликованное в Journal of Academy of Nutrition and Dietetics, выявило, что независимо от группы крови все участники, которые придерживались растительной диеты, имели положительные результаты по потере веса и улучшению кардиометаболического здоровья. Это свидетельствует о том, что диета, богатая фруктами, овощами, бобовыми и цельными зернами, полезна для всех, независимо от группы крови.

Другое исследование, опубликованное в PLOS ONE, также не выявило значимой связи между группой крови и набором веса. Исследователи изучали влияние диет, адаптированных к группе крови, на кардиометаболические показатели здоровья. Они обнаружили, что соблюдение диеты, рекомендованной для определенной группы крови, не влияет на вес или метаболические показатели больше, чем соблюдение общих рекомендаций по здоровому питанию.

Это исследование также показало, что независимо от группы крови, соблюдение здоровой диеты, которая включает много овощей, фруктов, цельных зерен и ограничение потребления насыщенных жиров и сахара, эффективно для контроля веса и улучшения общего здоровья.

На основе исследований можно заключить, что группа крови не является определяющим фактором для набора веса. Независимо от группы крови, соблюдения здоровой диеты, богатой фруктами, овощами, цельными зернами и ограничением потребления насыщенных жиров и сахара, является ключевым для контроля веса и улучшения общего здоровья. Поэтому вместо того чтобы сосредотачиваться на группе крови, стоит обратить внимание на общие принципы здорового питания и активного образа жизни.

