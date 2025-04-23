Любители газированной воды очень рискуют: какую угрозу несет популярный напиток

В современном мире сладкие газированные напитки чрезвычайно популярны и доступны. Их сладкий вкус и шипучесть делают их привлекательными для многих, особенно для молодежи. Однако регулярное и чрезмерное потребление этих напитков несет в себе значительные риски для здоровья, которые могут привести к серьезным последствиям в долгосрочной перспективе.

Сладкая вода. Иллюстративное фото

Одной из самых известных проблем, связанных со сладкими газированными напитками, является высокое содержание сахара в них и, соответственно, калорий. Эти напитки часто называют "пустыми калориями", поскольку они содержат значительное количество энергии без какой-либо питательной ценности, такой как витамины, минералы или клетчатка.

Высокое содержание сахара в сладких газированных напитках может привести к резким скачкам уровня глюкозы в крови. Регулярная перегрузка организма сахаром может со временем привести к инсулинорезистентности – состоянию, когда клетки организма становятся менее чувствительными к инсулину, гормону, регулирующему уровень сахара в крови. Это значительно повышает риск развития диабета 2 типа.

Чрезмерное потребление добавленного сахара, в частности в виде сладких газированных напитков, также оказывает негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. Оно может приводить к повышению уровня "плохого" холестерина, снижению уровня "хорошего" холестерина, повышению АД и увеличению риска воспалительных процессов в организме — всех факторов, способствующих развитию сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт и инсульт.

Высокое содержание сахара в газированных напитках в сочетании с их кислотностью создает идеальную среду для размножения бактерий в полости рта. Эти бактерии производят кислоты, разрушающие зубную эмаль, приводя к кариесу, эрозии эмали и повышенной чувствительности зубов.

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