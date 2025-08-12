Любимый завтрак способен вызвать онкологическое заболевание: ошеломляющие данные ученых

Продукты, которые мы считаем привычными для завтрака, могут скрывать серьезные риски для здоровья. Если бекон и сосиски уже давно имеют репутацию потенциально опасных из-за связи с сердечно-сосудистыми болезнями и онкологией, то теперь пристальное внимание попали и сладкие хлопья — казалось бы, безопасный и популярный выбор для утреннего приема пищи. Как сообщает Daily Mail, новое исследование британских ученых показало, что даже этот "невинный" продукт может повышать риск развития рака.

Сладкие завтраковые хлопья относятся к так называемым ультраобработанным продуктам (UPF). Они обычно содержат искусственные добавки – красители, ароматизаторы, подсластители, стабилизаторы и консерванты. Такие продукты проходят сложную промышленную обработку и только имитируют настоящую еду. Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), более 50% ежедневных калорий американцев приходится именно на UPF, а у детей и подростков эта цифра еще выше – до 67%.

Исследование, опубликованное в журнале BMJ, базируется на данных более 100 тысяч взрослых, наблюдавшихся более восьми лет. Участники регулярно отчитывались о своем рационе, а ученые фиксировали появление онкологических заболеваний. Результаты оказались тревожными: каждое дополнительное 10% в питании, которое приходится на ультраобработанные продукты, повышает общий риск рака на 12%, а риск развития рака молочной железы – на 11%. Наибольшее негативное влияние подмечено именно среди тех, кто потреблял много UPF, в частности сладких хлопьев.

Медики предупреждают: даже те продукты, которые активно рекламируются как часть сбалансированного завтрака, могут иметь скрытые риски. Поэтому следует ограничить употребление обработанной пищи и отдавать предпочтение натуральным и свежим блюдам.

