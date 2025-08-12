logo

BTC/USD

118838

ETH/USD

4285.83

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

48.2

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Любимый завтрак способен вызвать онкологическое заболевание: ошеломляющие данные ученых
commentss НОВОСТИ Все новости

Любимый завтрак способен вызвать онкологическое заболевание: ошеломляющие данные ученых

Сладкие хлопья, которыми часто завтракают миллионы, могут навредить здоровью — исследование связало ультраобработанные продукты с 12% ростом риска рака.

12 августа 2025, 07:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Продукты, которые мы считаем привычными для завтрака, могут скрывать серьезные риски для здоровья. Если бекон и сосиски уже давно имеют репутацию потенциально опасных из-за связи с сердечно-сосудистыми болезнями и онкологией, то теперь пристальное внимание попали и сладкие хлопья — казалось бы, безопасный и популярный выбор для утреннего приема пищи. Как сообщает Daily Mail, новое исследование британских ученых показало, что даже этот "невинный" продукт может повышать риск развития рака.

Любимый завтрак способен вызвать онкологическое заболевание: ошеломляющие данные ученых

Фото: из открытых источников

Сладкие завтраковые хлопья относятся к так называемым ультраобработанным продуктам (UPF). Они обычно содержат искусственные добавки – красители, ароматизаторы, подсластители, стабилизаторы и консерванты. Такие продукты проходят сложную промышленную обработку и только имитируют настоящую еду. Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), более 50% ежедневных калорий американцев приходится именно на UPF, а у детей и подростков эта цифра еще выше – до 67%.

Исследование, опубликованное в журнале BMJ, базируется на данных более 100 тысяч взрослых, наблюдавшихся более восьми лет. Участники регулярно отчитывались о своем рационе, а ученые фиксировали появление онкологических заболеваний. Результаты оказались тревожными: каждое дополнительное 10% в питании, которое приходится на ультраобработанные продукты, повышает общий риск рака на 12%, а риск развития рака молочной железы – на 11%. Наибольшее негативное влияние подмечено именно среди тех, кто потреблял много UPF, в частности сладких хлопьев.

Медики предупреждают: даже те продукты, которые активно рекламируются как часть сбалансированного завтрака, могут иметь скрытые риски. Поэтому следует ограничить употребление обработанной пищи и отдавать предпочтение натуральным и свежим блюдам.

Как уже писали "Комментарии", употребление алкоголя часто приводит к увеличению массы тела, что, в свою очередь, способствует повышению АД сверх нормальных показателей 120/80 мм рт. ст., что является признаком гипертонии. Именно поэтому эксперты обращают внимание на влияние различных алкогольных напитков на здоровье, особенно из-за их высокого содержания "пустых" калорий — калорий без питательной ценности.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.co.uk/health/article-14976435/Popular-breakfast-option-linked-higher-risk-cancer-not-bacon-sausages.html
Теги:

Новости

Все новости