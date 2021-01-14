Личи может нести опасность для детей

Заморский фрукт неоднократно становился причиной детских смертей.

Личи. Фото: kp.ru

Ежегодно в конце весны больницы Индии наполнялись кричащими детьми. Почти 40% малышей переходили в кому и умирали.

Исследование Национального центра Индии по контролю за эпидемиями показало, что причиной детских смертей оказались плоды личи.

Ученые выявили, что ребенок получает отравление растительным токсином гипоглицином, содержащимся во фруктах, если:

1. У ребенка в целом должен быть низкий уровень глюкозы в крови.

2. Гипоглицин содержится в больших количествах в незрелых и недозрелых плодах личи. В спелых его гораздо меньше и чтобы получить отравление, нужно съесть много фруктов.

3. Все пострадавшие дети ели личи натощак, чаще всего вместо ужина.

4. Особому риску подвергаются маленькие дети.

Напомним, По мнению экспертов, отек лодыжек может указывать на повышение кровяного давления, которое в свою очередь пагубно влияет на кровеносные сосуды, вызывая излишнюю нагрузку. Это может стать причиной гипертрофии сердечной мышцы и снижения циркуляции крови в организме. Именно из-за этого скапливается жидкость в лодыжках, вследствие чего они опухают. Напомним, что ранее ученым удалось выяснить, почему люди, которые ведут абсолютно здоровый образ жизни имеют онкологические заболевания, а курильщики со стажем не имеют никаких проблем, в частности с легкими. Также исследователям из Йельского университета удалось раскрыть еще один способ, как продлить жизнь человека, и он оказался весьма неожиданным. Британские исследователи пришли к выводу, что пение благоприятно влияет на здоровье человека

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