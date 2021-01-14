kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.01.2021

BTC/USD

37800.05

ETH/USD

1136.57

LTC/USD

147.05

НБУ 14.01.2021

USD/UAH

28.20

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Личи может нести опасность для детей
commentss НОВОСТИ Все новости

Личи может нести опасность для детей

Ученые выявили, что ребенок получает отравление растительным токсином гипоглицином

сегодня, 01:50
Автор:

Ольга Чародий

Заморский фрукт неоднократно становился причиной детских смертей.

Личи может нести опасность для детей

Личи. Фото: kp.ru

Ежегодно в конце весны больницы Индии  наполнялись кричащими  детьми.  Почти 40% малышей  переходили в кому и умирали. 

Исследование Национального центра Индии по контролю за эпидемиями  показало, что причиной детских смертей оказались плоды личи.

Ученые выявили, что ребенок получает отравление растительным токсином гипоглицином, содержащимся во фруктах, если:

1. У ребенка в целом должен быть низкий уровень глюкозы в крови. 

2. Гипоглицин содержится в больших количествах в незрелых и недозрелых плодах личи. В спелых его гораздо меньше и чтобы получить отравление, нужно съесть много фруктов.

3. Все пострадавшие дети ели личи натощак, чаще всего вместо ужина.

4. Особому риску подвергаются маленькие дети.

Напомним, По мнению экспертов, отек лодыжек может указывать на повышение кровяного давления, которое в свою очередь пагубно влияет на кровеносные сосуды, вызывая излишнюю нагрузку. Это может стать причиной гипертрофии сердечной мышцы и снижения циркуляции крови в организме. Именно из-за этого скапливается жидкость в лодыжках, вследствие чего они опухают.  Напомним, что ранее ученым удалось выяснить, почему люди, которые ведут абсолютно здоровый образ жизни имеют онкологические заболевания, а курильщики со стажем не имеют никаких проблем, в частности с легкими. Также исследователям из Йельского университета удалось раскрыть еще один способ, как продлить жизнь человека, и он оказался весьма неожиданным. Британские исследователи пришли к выводу, что пение благоприятно влияет на здоровье человека




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.kp.ru/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ