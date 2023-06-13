5 продуктов, которые врачи категорически не рекомендуют на завтрак: какой вред они наносят здоровью

Полезные продукты приносят пользу не всегда (фото из свободных источников)

Даже самые полезные продукты могут нанести здоровью большой вред, если употреблять их не тогда, когда нужно.

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Быстрые завтраки (так называемый корнфлекс). Сладкие кукурузные или овсяные хлопья, шоколадные зерновые хлопья, воздушный рис, гранолу любят прежде всего потому, что это быстро и удобно: насыпал в тарелку, залил молоком, йогуртом или кефиром – и никакой мороки. Однако мало кто задумывается о существенном минусе таких блюд. В хлопьях много сахара и простых углеводов, поэтому они провоцируют повышение уровня сахара в крови и инсулина. Через несколько часов он может резко упасть, организм начнет требовать "дозаправки" с высоким содержанием углеводов. Так что переедание и лишние калории гарантированы. Исключение могут представлять разве что цельнозерновые хлопья, в составе которых отсутствует сахар, но и их польза под большим вопросом.

Фреш. Стакан свежевыжатого апельсинового сока на завтрак – как в американских фильмах – кажется нам чем-то очень полезным. Так и есть, но только не на голодный желудок. Когда в него попадает такая порция кислоты, она нарушает кислотный баланс и может вызвать изжогу. В будущем это чревато возникновением болезней пищеварительной системы.

Фрукты. Та же проблема, что и с фрешами – высокий уровень кислотности, который провоцирует в ближайшей перспективе изжогу, а в дальней – гастрит, язву желудка и аллергию. Причем опасность представляют не только кислые фрукты. Скажем, груша тоже запрещенный на завтрак плод – она содержит много грубой клетчатки, что негативно влияет на слизистую пустого желудка. В банане нет грамма кислоты, зато много магния: натощак он быстро усваивается, приводит к нарушению калиево-магниевого баланса и увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Овощи. Чаще всего это помидоры и огурцы. Первые лучшим антидепрессантом .