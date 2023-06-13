5 продуктов, которые врачи категорически не рекомендуют на завтрак: какой вред они наносят здоровью

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Козаренко Люда
Полезные продукты приносят пользу не всегда (фото из свободных источников)
Даже самые полезные продукты могут нанести здоровью большой вред, если употреблять их не тогда, когда нужно.
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Быстрые завтраки (так называемый корнфлекс). Сладкие кукурузные или овсяные хлопья, шоколадные зерновые хлопья, воздушный рис, гранолу любят прежде всего потому, что это быстро и удобно: насыпал в тарелку, залил молоком, йогуртом или кефиром – и никакой мороки. Однако мало кто задумывается о существенном минусе таких блюд. В хлопьях много сахара и простых углеводов, поэтому они провоцируют повышение уровня сахара в крови и инсулина. Через несколько часов он может резко упасть, организм начнет требовать "дозаправки" с высоким содержанием углеводов. Так что переедание и лишние калории гарантированы. Исключение могут представлять разве что цельнозерновые хлопья, в составе которых отсутствует сахар, но и их польза под большим вопросом.
Фреш. Стакан свежевыжатого апельсинового сока на завтрак – как в американских фильмах – кажется нам чем-то очень полезным. Так и есть, но только не на голодный желудок. Когда в него попадает такая порция кислоты, она нарушает кислотный баланс и может вызвать изжогу. В будущем это чревато возникновением болезней пищеварительной системы.
Фрукты. Та же проблема, что и с фрешами – высокий уровень кислотности, который провоцирует в ближайшей перспективе изжогу, а в дальней – гастрит, язву желудка и аллергию. Причем опасность представляют не только кислые фрукты. Скажем, груша тоже запрещенный на завтрак плод – она содержит много грубой клетчатки, что негативно влияет на слизистую пустого желудка. В банане нет грамма кислоты, зато много магния: натощак он быстро усваивается, приводит к нарушению калиево-магниевого баланса и увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
Овощи. Чаще всего это помидоры и огурцы. Первые лучшим антидепрессантом .
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