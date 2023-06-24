4 продукта, очень вредных для мужчин: ученые советуют исключить их из рациона

Жареное мясо - вкусно, но вредно для здоровья (фото из открытых источников)

Эти четыре продукта входят в топ гастрономических пристрастий мужчин. Отобрать их у них полностью было бы слишком жестоко. Но уменьшить употребление до минимума – вполне возможно.

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Вот эти продукты, которые могут вызвать в организме необратимые процессы.

Жареное мясо

Вообще-то все красное мясо достаточно вредное – не зависимо от вида термической обработки. Оно богато жирами, которые повышают уровень плохого холестерина и становятся причиной сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно опасно мясо, жареное на масле. Ученые из Университета Южной Калифорнии провели исследование, на основании которого сделали вывод: даже если мужчина будет съедать два-три гамбургера еженедельно, риск рака простаты возрастает на 40%. Очевидно, полагают они, в процессе жарки образуются опасные соединения, способные повреждать ДНК человека. Сильный пол это повреждение бьет ниже пояса. Кстати, мясо , приготовленное на гриле, тоже вредно. Разве что под влиянием высокой температуры в нем образуются несколько иные канцерогенные вещества. Выходит, что выбор между отбивной и ароматным стейком/шашлыком ничего не решает.

Яичница

Яйца обязательно должны быть в рационе мужчин (особенно занимающихся спортом), поскольку это источник белка и аминокислот, которые являются строительным материалом для наращивания мышц. Однако лучше потреблять вареные вкрутую – в таком виде у них сохраняется максимум питательных веществ и они лучше усваиваются. А вот яичница не приносит никакой пользы – только вред. Дело в поджаренной части, выделяющей опасные канцерогены. Любителей завтракать яичницей кроме высокого уровня холестерина ждет импотенция и рак простаты, считают ученые: у тех, кто ест ее чаще двух раз в неделю, риск этих заболеваний возрастает на 81%. Согласно последним рекомендациям врачей, оптимальный вариант – 2-4 яйца в неделю.

Колбаски

Копченые, вареные, которые потом обжариваются на сковороде, гриле или мангале – разницы нет. Все продукты этого ряда имеют одинаковые недостатки: наличие консервантов, излишек соли и вкусовых добавок. Ученые считают колбасу одним из самых опасных продуктов для здоровья. В 2015 году ВОЗ назвала продукты из переработанного мяса (а колбаски принадлежат именно к ним) канцерогенами. А канцерогены, как известно, провоцируют онкологические заболевания. В свое время Всемирный Фонд исследования рака обнаружил, что в Великобритании ежегодно диагноз "рак толстого кишечника" получают около 35 тысяч мужчин, женщины гораздо реже. Медики склоняются к мнению, что в значительной степени в этом виноваты колбасы, ведь по статистике сильная половина человечества съедает их вдвое больше, чем слабая.

Пиво

О его влиянии на тело уже написано много: у любителей хмельного мышцы становятся дряблыми, зато появляется "пивной" животик и увеличивается грудь. То есть мужских очертаний становится все меньше, женских – все больше. О том, что в пиве содержатся фитогормоны, провоцирующие половое бессилие, упоминается редко. Поэтому злоупотреблять им не стоит. И помним: пиво – якобы достаточно невинное по сравнению с другими алкогольными напитками – разрушает печень сильнее и быстрее, чем виски, бренди или коньяк.



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