5 популярных продуктов, которые врачи категорически не рекомендуют есть каждый день: вредно для здоровья

Мюсли - еда не на каждый день (фото из открытого источника)

"Комментарии" собрали ТОП-5 продуктов, в которых нужно себя ограничивать.

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МЮСЛИ

С них любят начинать утро – ведь готовятся мюсли быстро (залив кефиром, молоком, йогуртом – и все!), содержат все полезные микроэлементы из таблицы Менделеева и мало калорий. Однако их польза несколько преувеличена. Для того, чтобы злаки готовились быстро, с них снимают верхний слой – тот, в котором больше питательных веществ. А значит, блюдо уже не столь полезно. Чтобы мюсли были хрустящими, их обжаривают, то есть добавляют жиры – это лишние калорий и плюс – канцерогены. Чтобы они стали вкуснее, глазируют шоколадом или сиропом, что тоже повышает калорийность. Поэтому на выходе получается достаточно калорийная сладкая штука (до 500 килокалорий в 100 граммах), которую точно не стоит употреблять каждый день. Конечно, есть более качественные мюсли, но встречаются они реже и стоят дороже.

СМУЗИ

Летом, когда созревают ягоды и фрукты, смузи становится королем напитков. Его ценят за невероятное количество витаминов (называют витаминным коктейлем) и за то, что содержит немного калорий, поэтому кое-кто готов его пить хоть весь день. Однако все не совсем так, как кажется. Во-первых, в нем достаточно большое содержание сахара – для тех, кто мечтает похудеть, не очень удачный вариант. А если добавляются орешки или какой-нибудь суперфуд, смузи может содержать около 700 килокалорий! Во-вторых, этот напиток вызывает аппетит. Ученые обнаружили, что в жидком состоянии ягоды и фрукты не дают того ощущения сытости, что в обычном виде – уже через полчаса после выпитой полосы появляется чувство голода, которое хочется чем-то унять. Измельченные фрукты имеют более высокий гликемический индекс, чем целые, глюкоза скорее попадает в кровь – вот поэтому и хочется после полосы уморить червячка.

СУХОФРУКТЫ

Сушеные абрикосы, бананы, манго, виноград, сливы, инжир и т.д. – идеальный перекус в течение дня или перед тренировкой, чтобы подзарядиться энергией. Они сохраняют все полезные микроэлементы, содержащиеся в свежих фруктах, содержат много клетчатки, которая стимулирует обмен веществ в организме и положительно влияет на процесс пищеварения. Но есть одно "но". Даже два. Калорийность сухофруктов выше, чем у их прототипов: если в 100 г рамах абрикосов – 50 килокалорий, в 100 граммах кураги – почти 250 килокалорий. Для того, чтобы сухофрукты хранились длительное время, их обычно обрабатывают диоксидом серы, что не очень полезно для здоровья, особенно когда речь идет об аллергиках. Поэтому диетологи рекомендуют употреблять не более 50 г сухофруктов дважды в неделю.

ТУНЕЦ

Эта рыба одна из самых вкусных и популярных в мире. Люди, которые следят за своим здоровьем, предпочитают тунец, так как он содержит все необходимые аминокислоты, полиненасыщенные Омега-3 кислоты, антиоксиданты, микроэлементы, необходимые для эффективной работы иммунитета, и йод. Однако оказалось, что в тканях тунца накапливается ртуть, которая провоцирует проблемы с концентрацией внимания, ухудшает память, может вызвать тревожные состояния и депрессию, отрицательно влияет на сердце. Поэтому врачи советуют употреблять этот вид рыбы максимум три раза в неделю, причем не слишком большие порции.

ХЛЕБЦЫ

Их обожают те, кто сидит на диете. Да, в 100 граммах хлебцев всего 300 килокалорий. Однако это часто сбивает с толку: с мыслью о том, что они некалорийны, можно сжевать столько "хрустиков", что в общем получится гораздо "питательнее", чем если бы хлеб ели. Очень важный момент – технология изготовления хлебцев. Если это экструзия (зерно вымачивается, из него "изгоняют" всю влагу и прессуют в брикеты), продукт действительно полезен. Если просто выпечены из дрожжевого теста, изрезаны на тонкие ломтики и высушены, это обычные сухари, к которым у диетологов много вопросов.