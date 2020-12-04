Коровье молоко: когда и как его вводить

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Седлецкая Татьяна
Фото: rosa-pharm
Молоко является богатым источником кальция, который строит крепкие кости и зубы и помогает регулировать свертывание крови и контроль мышц. Это также один из немногих источников витамина D, который помогает организму абсорбировать кальций и имеет решающее значение для роста костей.
Детям в возрасте 2-3 лет нужны две порции молочных продуктов в день (таких как молоко, йогурт, сыр, или обогащенные кальцием немолочные напитки), детям в возрасте 4 – 8 лет нужно 2,5 порции, а детям старше 9 лет – 3 порции.
Есть много способов включить молоко в рацион вашего ребенка, например:
· добавьте молоко в зерновые;
· подавайте йогурт, творог, пудинг, заварной крем или молочный коктейль в виде закусок;
· приготовьте суп на молоке вместо воды;
· добавьте молочный соус или подливку к мясу.
Аллергическая реакция
Основные симптомы аллергии на молоко:
· сыпь или ульи, особенно вокруг рта или подбородка
· дискомфорт в животе
· понос
· рвота
· отечность
· зуд
· хроническая заложенность носа, насморк
· кашель, хрипы или затруднения дыхания
Если выяснится, что у вашего малыша аллергия на
коровье молоко, вы должны исключить из его рациона питания такие продукты, как
творог, сгущенное или выпаренное молоко, мороженое, йогурт, масло, молочный
шоколад и сухое молоко.
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