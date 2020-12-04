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Коровье молоко: когда и как его вводить

Коровье молоко содержит высокие концентрации белка и минералов, которые могут повредить незрелые почки ребенка. Коровье молоко не содержит правильного количества железа, витамина С и других питательных веществ для младенцев. Читайте дальше, чтобы узнать, когда и как правильно вводить молоко в рацион питания малыша

сегодня, 10:53
Автор:

Седлецкая Татьяна


Коровье молоко: когда и как его вводить

Фото: rosa-pharm

Молоко является богатым источником кальция, который строит крепкие кости и зубы и помогает регулировать свертывание крови и контроль мышц. Это также один из немногих источников витамина D, который помогает организму абсорбировать кальций и имеет решающее значение для роста костей.

Детям в возрасте 2-3 лет нужны две порции молочных продуктов в день (таких как молоко, йогурт, сыр, или обогащенные кальцием немолочные напитки), детям в возрасте 4 – 8 лет нужно 2,5 порции, а детям старше 9 лет – 3 порции.

Есть много способов включить молоко в рацион вашего ребенка, например:

·         добавьте молоко в зерновые;

·         подавайте йогурт, творог, пудинг, заварной крем или молочный коктейль в виде закусок;

·         приготовьте суп на молоке вместо воды;

·         добавьте молочный соус или подливку к мясу.

 

Аллергическая реакция

Основные симптомы аллергии на молоко:

·         сыпь или ульи, особенно вокруг рта или подбородка

·         дискомфорт в животе

·         понос

·         рвота

·         отечность

·         зуд

·         хроническая заложенность носа, насморк

·         кашель, хрипы или затруднения дыхания

Если выяснится, что у вашего малыша аллергия на коровье молоко, вы должны исключить из его рациона питания такие продукты, как творог, сгущенное или выпаренное молоко, мороженое, йогурт, масло, молочный шоколад и сухое молоко. 


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