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Кому противопоказано худеть при помощи диет

Диеты опасны для людей с хроническими заболеваниями

сегодня, 13:40
Автор:

Светлана Шкурупий
Кому противопоказано худеть при помощи диет

Многие люди пытаются привести свою фигуру в порядок самостоятельно, используя для этого жесткие диеты. Однако, такой способ может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом на радио Sputnik рассказала врач-диетолог Алексей Ковальков.

Специалист считает, что самостоятельное "лечение" ожирения при помощи различных диет опасно для людей с хроническими заболеваниями. Также он отметил, что чаще всего наличие лишнего веса связано не с неправильным питанием, а гормональным сбоем, лечением которого должны заниматься специалисты.

"Чаще всего основной причиной ожирения являются сбои в гормональной системе организма. Конечно, бывает и генетическая предрасположенность, и влияние первых лет жизни, но самый главный фактор — дисбаланс гормонов. Соответственно, диеты, даже самые жесткие, могут только на время замедлить процесс ожирения, но не устранить причину болезни. Но есть и хорошая новость — гормональные сбои поддаются медикаментозному лечению", - рассказал диетолог.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие основные ошибки мешают сбросить лишний вес.


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