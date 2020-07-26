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Главная Новости Здоровье диета и питание Комаровский рассказал, стоит ли давать детям сладости
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Комаровский рассказал, стоит ли давать детям сладости

До года давать детям в пищу сладкое не рекомендуется

сегодня, 11:15
Автор:

Светлана Шкурупий
Комаровский рассказал, стоит ли давать детям сладости

Kontrec | Getty Images

Дети очень любят различные сладости, но сахар в большом количестве способен навредить организму, поэтому родители всячески пытаются ограничить его в рационе малышей. Врач-педиатр Евгений Комаровский объяснил, как мотивировать ребенка на правильное питание и в каких случаях его можно побаловать сладостями. Об этом он сообщил на своем сайте.

Педиатр считает, что многие родители поступают неправильно, когда обещают детям дать сладости только после приема пищи. В таких случаях, чтобы получить желаемое, ребенок вынужден есть через силу. 

Комаровский рекомендует предлагать детям сладкое не после сытного завтрака или обеда, а после активных физических нагрузок. Но стоит ограничить шоколад, пирожные и конфеты в том случае, если они приводят к набору лишнего веса, ухудшают аппетит или вызывают аллергическую реакцию.

Если же никаких негативных последствий после употребления сладкого нет, тогда его можно давать детям (в разумных количествах).

Комаровский лишь отметил, что до года ребенку не стоит давать различные сладости, потому что его пищеварительная система не до конца сформирована, поэтому сахар может вызвать проблемы с кишечником.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что доктор Комаровский рассказал, полезна ли черника для зрения.


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