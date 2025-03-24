Когда интервальное голодание не работает и что делать

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Недилько Ксения
Интервальное голодание (ИГ) стало популярной методикой похудения и улучшения здоровья. Однако не всем оно приносит ожидаемые результаты. Некоторые люди сталкиваются с отсутствием прогресса или даже ухудшением самочувствия. Почему так происходит и как поправить ситуацию?
Почему не работает интервальное голодание
Вы едите слишком много в период приема пищи
Ограничение во времени не означает, что можно есть все подряд в больших количествах. Если в окно питания вы:
потребляете больше калорий, чем тратите,
едите много быстрых углеводов (сладости, выпечку),
не контролируете размеры порций,
то организм просто не будет использовать запасы жира для энергии, и вес не изменится.
Что делать: вести подсчет калорий и следить за балансом белков, жиров и углеводов.
Вы едите недостаточно
Слишком сильное ограничение калорий может привести к замедлению метаболизма. Организм входит в режим сохранения и начинает экономить энергию, что затрудняет похудение.
Что делать: Не снижать суточную калорийность ниже 1200–1500 ккал (для женщин) и 1600–1800 ккал (для мужчин).
Неправильный выбор окна голодания
Существуют разные схемы интервального голодания:
16/8 (16 часов без еды, 8 – окно питания),
18/6,
20/4,
OMAD (один прием пищи в день).
Если вы выбрали слишком долгое голодание, организм может начать производить больше кортизола (гормона стресса), что приведет к набору веса.
Что делать: Попытаться изменить схему, выбирая ту, которая лучше всего подходит для вашего ритма жизни.
Вы не высыпаетесь
Недосып вызывает гормональный дисбаланс:
повышается кортизол, что способствует накоплению жира,
увеличивается аппетит из-за гормона грелина,
снижается уровень лептина, регулирующий сытость.
Что делать: спать не менее 7–8 часов в сутки.
Низкая физическая активность
Если вы ведете малоподвижный образ жизни, организм не тратит много энергии и дефицит калорий не создается.
Что делать: Добавить физические нагрузки – ходьбу, силовые упражнения или кардио.
Проблемы со здоровьем
Некоторые медицинские состояния могут препятствовать эффективности интервального голодания:
Гормональные нарушения (гипотиреоз, синдром поликистозных яичников).
Инсулинорезистентность организм неэффективно использует инсулин.
Проблемы с надпочечниками – избыточный кортизол может влиять на накопление жира.
Что делать: Если подозреваете гормональные нарушения, обратитесь к врачу и сдайте анализы.
Интервальное голодание работает не для всех и может не давать результатов из-за переедания, низкой активности, гормональных сбоев или стресса. Чтобы сделать его эффективным, следует следить за питанием, выбирать правильный режим и поддерживать здоровый образ жизни.
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