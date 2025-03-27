Каждый день употребляем его: назван продукт, вызывающий сильный голод

Многие из нас не представляют свой день без чашечки чая или кофе с сахаром. Но при этом не каждый знает, что питье горячих напитков с сахаром может вызвать чувство сильного голода. Это сказывается на уровне сахара в крови и обмене веществ, что может привести к повышенному аппетиту.

Сахар. Фото: из открытых источников

Медики советуют заменить ложку сахара на искусственный подсластитель, чтобы уменьшить потребление калорий и не допустить кариес. Но исследования показывают, что заменители сахара могут усилить активность в части мозга, известной как гипоталамус, что приводит к усилению голода.

И в отличие от сахара, сукралоза не подымает уровень определенных гормонов в крови, которые вызывают чувство сытости.

Автор исследования доктор Кэтлин Аланна Пейдж рассказала, что около 75 участников исследования попросили выпить напиток, содержащий сукралозу, сахар или воду, прежде чем пройти сканирование мозга и анализы крови. Все для того, чтобы оценить, насколько они чувствуют голод.

Когда люди пили сладкий напиток, уровень сахара в крови резко увеличивался в результате чего гормоны высвобождались. Наш организм использует эти гормоны, чтобы сообщить мозгу, что вы употребили калории, чтобы уменьшить чувство голода.

"Сукралоза не имела такого эффекта, и различия в гормональных реакциях на сукралозу по сравнению с сахаром были еще более выраженными у участников с ожирением", — добавил эксперт.

Если говорить о продуктах, которые не повышают голод, то это – яйца, рыба, курятина. Все они помогают контролировать аппетит. Также стоит употреблять овощи, бобовые, цельнозерновые продукты. Они замедляют пищеварение. Будут полезны здоровые жиры – авокадо, орехи, оливковое масло. Они способствующие длительному насыщению. Ну, и, конечно же, сложные углеводы – гречка, овсянка, киноа. Они не вызывают резких скачков сахара в крови.

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