Картофель фри несет страшную опасность: впечатляющие результаты исследования

Гарвардские ученые провели масштабное исследование, изучив пищевые привычки более 200 тысяч человек, и установили, что один из самых любимых продуктов в мире — картофель фри — из-за частого потребления значительно повышает риск развития диабета. О результатах исследования сообщило издание The Guardian со ссылкой на British Medical Journal.

Согласно анализу, употребление картофеля фри три раза в неделю увеличивает вероятность возникновения диабета 2 типа на 20%, а пятикратное потребление – уже на 27%. Исследование возглавил Сейед Мохаммад Мусави из Гарвардского университета, который вместе с коллегами обработал медицинские данные более 205 тысяч американских работников системы здравоохранения, собранных в период с 1984 по 2021 год. Опросы по пищевым привычкам проводились каждые четыре года.

Исследователи пришли к выводу, что не сам картофель вредит здоровью, а именно метод его приготовления. Например, запеченный, вареный или пюреобразный картофель увеличивает риск диабета только на 5% при такой же частоте употребления. Лучшей альтернативой, по данным ученых, является замена картофеля цельнозерновыми продуктами – это может снизить риск на 8%. Если же исключить картофель фри — риск уменьшается на 19%.

Диетология Кавтер Хашем из Лондонского университета имени королевы Марии подчеркнула, что картофель может быть частью сбалансированного питания, если готовить его без излишка жира и соли. Картофель фри содержит много жира, соли и калорий, что способствует набору веса и развитию диабета 2 типа, отметила она.

