Кардиологи бьют тревогу: что категорически нельзя употреблять после 50 лет

Сердечные заболевания остаются одними из самых распространенных и серьезных проблем здоровья. Медики отмечают важность снижения рисков из-за контроля питания, веса, физической активности, а также отказ от курения и алкоголя. Однако есть факторы, которые не поддаются изменению, например возраст, поэтому необходимо максимально влиять на то, что под вашим контролем, отмечает кардиолог Чен-Хан Чен из Калифорнии.

Фото: из открытых источников

Одним из ключевых рисков есть неправильное питание, особенно после 50 лет, когда специалисты советуют ограничить потребление красного мяса. Как отмечает доктор Суприти Бехурия, стейк содержит много насыщенных жиров и повышает уровень холестерина, что приводит к накоплению бляшек в сосудах и увеличивает угрозу инфаркта и инсульта.

Доктор Чен добавляет, что стейк может провоцировать воспалительные процессы в организме, также повышающие риск сердечных заболеваний и диабета 2 типа. Кроме того, жирное мясо способствует набору лишнего веса, дополнительно нагружающего сердце.

По словам доктора Бехурии, с возрастом учащаются болезни, такие как ишемическая болезнь сердца, гипертония, сердечная недостаточность, фибрилляция предсердий и инфаркт миокарда.

Для поддержания здоровья после 50 лет эксперты рекомендуют обратить внимание на рыбу, например, лосось, а также растительные источники белка — бобовые, чечевицу и орехи, богатые клетчаткой и не содержащие насыщенных жиров. При этом полностью отказываться от стейков не обязательно.

"Иногда, на особые случаи, его можно разрешить, но он не должен быть регулярным в рационе", — подчеркивает доктор Бехурия.

