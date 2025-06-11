Кардиолог назвал самый лучший завтрак для здоровья сердца

Завтрак врачи называют важнейшим приемом пищи — он заряжает человека энергией на несколько часов. При этом следует внимательно подходить к выбору продуктов, ведь часто в продуктах для завтрака высокое содержание холестерина и сахара. А это значительно снижает полезность завтрака.

Завтрак. Иллюстративное фото

Эксперты в области здравоохранения рекомендуют выбирать завтрак, богатый питательными веществами и клетчаткой, чтобы зарядиться энергией. Доктор Эндрю Фримен, кардиолог из Денвера, штат Колорадо рассказал, что его любимый завтрак – овсянка. Именно этот продукт он рекомендует как здоровый завтрак, пишет издание Independent.

При этом здесь тоже не всё просто. По его словам, лучшим вариантом является чашка овсянки, приготовленной на воде вместо молока или сливочного масла, что снизит ее калорийность. Он советует добавлять ягоды, семена льна и грецкие орехи, которые имеют немало полезных свойств и богаты клетчаткой.

Однако лучше избегать овсянки быстрого приготовления, поскольку она более обработана и часто содержит добавленный сахар и искусственные ингредиенты.

Овсянка богата минералами и витаминами. По данным Министерства сельского хозяйства США, один стакан вареной овсянки содержит около 1,8 мг витамина B1, также известного как тиамин, витамина, необходимого для выработки энергии и функции нервов. Чашка овсянки также содержит почти четыре грамма пищевых волокон и менее одного грамма общего сахара.

По данным Американской ассоциации сердца, овсянка содержит бета-глюкан – пищевые волокна, которые могут помочь поддерживать здоровый уровень холестерина и снижать уровень глюкозы в крови. Кроме снижения риска сердечных заболеваний и диабета, бета-глюкан также способствует развитию здоровых кишечных бактерий и здоровью кишечника.

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