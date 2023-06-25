Какой суп самый опасный для здоровья: диетологи предупреждают

Из всех супов солянка - самая опасная для организма (фото из открытых источников)

Уже давно доказано, что "кушать жидкое каждый день" – всего-навсего традиция: потребности для организма в этом нет никакой. Более того – некоторые супы вообще опасны для здоровья. "Комментарии" знают, какие именно.

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Солянка

Наваристая, душистая… Однако вопреки своим вкусовым качествам именно она занимает первое место в рейтинге самых вредных для здоровья супов. Одна из причин – в солянку, кроме мяса, кладут много копченостей и колбасок, а это – продукты из переработанного мяса, насыщенные большим количеством жиров и "обогащенные" пищевыми добавками и консервантами. Поэтому для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и тех, у кого повышен уровень холестерина, гипертония и лишний вес, это очень вредное блюдо. А лимон и соленые огурцы, являющиеся обязательным ингредиентом солянки, – это удар по желудочно-кишечному тракту и поджелудочной. Тот, кто в истории болезней имеет диагноз гастрит или язвенная болезнь желудка, должен вообще вычеркнуть это блюдо из своего рациона.

Окрошка

Самый популярный летний суп, которым можно и подкрепиться, и освежиться. Но у диетологов к этому блюду много претензий. Во-первых, в его состав входит вареная колбаса (о вреде переработанного мяса было сказано выше). Во-вторых, там есть вареный картофель, а значит, высокое содержание простых углеводов, повышающих уровень глюкозы (то есть очень быстро есть захочется снова, а для людей с лишним весом это нежелательно). В третьих, заправка, на которой готовится окрошка, сама по себе полезна, но с тем набором продуктов, которые есть в холодном супе, превращается в бомбу замедленного действия. И квас, и кефир противопоказаны при высокой секреции желудка и язве (даже у здоровых людей окрошка часто вызывает вздутие). Однако тем, кто все же позволяет себе это блюдо, врачи советуют готовить его на кефире – нормализации обмена веществ и пищеварения помогут лакто- и бифидобактерии, которые входят в его состав.

Грибной суп

Казалось бы, ничего такого, что могло бы вызвать проблему (при условии, что среди грибов нет ядовитых). Грибы низкокалорийные, содержат много клетчатки, полезной для работы кишечника. Однако есть нюансы. В грибах высокое содержание плохо усваивающегося белка (особенно плохо он усваивается у детей и пожилых людей). А еще есть экстрактивные вещества, стимулирующие желудочную секрецию (если суп на курином бульоне, он усиливает нежелательный эффект). Поэтому для тех, кто страдает болезнями желудка или двенадцатиперстной кишки, это очень неоднозначное блюдо.

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