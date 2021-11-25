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Какой продукт повышает уровень «плохого» холестерина

Исследователи назвали продукт, которым нельзя злоупотреблять, потому что он повышает уровень «плохого» холестерина в крови

сегодня, 12:20
Автор:

Светлана Шкурупий
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Высокий уровень холестерина может вызвать серьезные осложнения со здоровьем, поэтому показатель нужно поддерживать в норме. Специалисты отметили, каким продуктом лучше не злоупотреблять, чтобы не ухудшить состояние здоровья.

Какой продукт повышает уровень «плохого» холестерина

Какие продукты повышают холестерин / Фото: Detscreen

Диетолог Цзинана Банны рекомендует отказаться или снизить в два раза потребление красного мяса, потому что в нем высокая концентрация насыщенных жиров. Однако не только красное, но и белое мясо повышает уровень холестерина. Исследования показали, что в этих разновидностях содержится примерно равное количество насыщенных жиров.

Если хотите снизить холестерин, тогда нужно обратиться к специалисту, чтобы он провел исследование и дал свои рекомендации.

Кроме того, нужно пересмотреть свой рацион и включить в него физическую активность. Регулярные упражнения снижают уровень "плохого" холестерина. Исследование 2013 года показало, что такой эффект дают бег или ходьба.

Существуют определенные симптомы, которые свидетельствуют о повышении холестерина. Чтобы их заметить, нужно быть внимательнее к ощущениям в конечностях. При появлении таких симптомов нужно обратиться за медицинской помощью.

Напомним, что высокий уровень холестерина часто способствует развитию ожирения, а оно, в свою очередь, приводит к нарушению липидного обмена. В совокупности эти две патологии являются факторами развития многих серьезных заболеваний. Какие продукты могут это предотвратить?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что орехи обладают целям рядом уникальных свойств, поэтому должны появляться в рационе регулярно. Недавно немецкие медики выяснили, что грецкие орехи положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы.


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Источник: https://live24.ru/obschestvo/zdorove/nazvan-produkt-povyshajushhij-uroven-plohogo-holesterina.html
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