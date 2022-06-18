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Какой кофе увеличивает продолжительность жизни на 30%

Исследователи из Южного медицинского университета в Гуанчжоу (Китай) провели исследование и выяснили, какой кофе может продлить жизнь

сегодня, 08:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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Миллионы людей начинают свой напиток с кофе, ведь он отлично бодрит и наполняет организм энергией. И еще, как показало новое исследование китайских ученых, правильно сделанный кофе, поможет продлить жизнь.

Какой кофе увеличивает продолжительность жизни на 30%

Какой напиток может продлить жизнь на 30% (фото из открытых источников)

Ученые определили, что выбор в пользу несладкого кофейного напитка или чашка кофе с небольшим количеством сахара действительно способны увеличить продолжительность жизни. Такие выводы исследователи сделали на основе результата эксперимента, в котором участвовали более 170 тысяч человек.

Эксперты из Китая проанализировали, как несладкий кофе и кофе с сахаром влияют на состояние организм. Оказалось, что после 7-летнего периода у тех, кто выбирал несладкий кофе, на 16-20% снижался риск смерти, чем у тех, кто вообще не употреблял бодрящий напиток. Эти цифры увеличились до 29-31%, когда речь зашла об участниках, которые регулярно добавляли около одной столовой ложки сахара в свой кофе.

Доктор медицинских наук Дана Эллис Ханнес отметила, что черный кофе содержит в своем составе полезные полифенольные соединения и антиоксиданты, которые борются с воспалительными процессами в организме. В умеренном количестве бодрящий напиток действительно полезен для здоровья.

Можно в кофе добавлять 1 чайную ложку сахара, потому что его количество не приведет к серьезному колебанию и не навредит организму, в отличие от кофейных напитков, где может содержаться от 8 ложек сахара +сливки.

Напомним, что нутрициолог Анастасия Чайкина рассказала, какие продукты стоит употреблять утром, чтобы взбодриться.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как правильно сварить вкусный и крепкий кофе в турке.



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Источник: https://www.eatthis.com/news-coffee-live-longer-study/
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