Какой кофе увеличивает продолжительность жизни на 30%

Миллионы людей начинают свой напиток с кофе, ведь он отлично бодрит и наполняет организм энергией. И еще, как показало новое исследование китайских ученых, правильно сделанный кофе, поможет продлить жизнь.

Какой напиток может продлить жизнь на 30% (фото из открытых источников)

Ученые определили, что выбор в пользу несладкого кофейного напитка или чашка кофе с небольшим количеством сахара действительно способны увеличить продолжительность жизни. Такие выводы исследователи сделали на основе результата эксперимента, в котором участвовали более 170 тысяч человек.

Эксперты из Китая проанализировали, как несладкий кофе и кофе с сахаром влияют на состояние организм. Оказалось, что после 7-летнего периода у тех, кто выбирал несладкий кофе, на 16-20% снижался риск смерти, чем у тех, кто вообще не употреблял бодрящий напиток. Эти цифры увеличились до 29-31%, когда речь зашла об участниках, которые регулярно добавляли около одной столовой ложки сахара в свой кофе.

Доктор медицинских наук Дана Эллис Ханнес отметила, что черный кофе содержит в своем составе полезные полифенольные соединения и антиоксиданты, которые борются с воспалительными процессами в организме. В умеренном количестве бодрящий напиток действительно полезен для здоровья.

Можно в кофе добавлять 1 чайную ложку сахара, потому что его количество не приведет к серьезному колебанию и не навредит организму, в отличие от кофейных напитков, где может содержаться от 8 ложек сахара +сливки.

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