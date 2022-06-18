Какой кофе увеличивает продолжительность жизни на 30%

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Светлана Шкурупий
Миллионы
людей начинают свой напиток с кофе, ведь он отлично бодрит и наполняет организм
энергией. И еще, как показало новое исследование китайских ученых, правильно
сделанный кофе, поможет продлить жизнь.
Какой напиток может продлить жизнь на 30% (фото из открытых источников)
Ученые
определили, что выбор в пользу несладкого кофейного напитка или чашка кофе с
небольшим количеством сахара действительно способны увеличить продолжительность
жизни. Такие выводы исследователи сделали на основе результата эксперимента, в
котором участвовали более 170 тысяч человек.
Эксперты
из Китая проанализировали, как несладкий кофе и кофе с сахаром влияют на
состояние организм. Оказалось, что после 7-летнего периода у тех, кто выбирал
несладкий кофе, на 16-20% снижался риск смерти, чем у тех, кто вообще не
употреблял бодрящий напиток. Эти цифры увеличились до 29-31%, когда речь зашла
об участниках, которые регулярно добавляли около одной столовой ложки сахара в
свой кофе.
Доктор
медицинских наук Дана Эллис Ханнес отметила, что черный кофе содержит в своем
составе полезные полифенольные соединения и антиоксиданты, которые борются с
воспалительными процессами в организме. В умеренном количестве бодрящий напиток
действительно полезен для здоровья.
Можно
в кофе добавлять 1 чайную ложку сахара, потому что его количество не приведет к
серьезному колебанию и не навредит организму, в отличие от кофейных напитков,
где может содержаться от 8 ложек сахара +сливки.
Напомним,
что нутрициолог Анастасия
Чайкина рассказала, какие продукты стоит употреблять утром, чтобы взбодриться.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, как правильно сварить вкусный и крепкий кофе в турке.
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