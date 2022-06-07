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Какой картофель противопоказано употреблять в пищу и почему

Эксперты рассказали, в каких случаях нельзя употреблять картофель, потому что он может нанести вред здоровью

сегодня, 00:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Картофель -  один из самых популярных и вкусных овощей на нашем столе. Он входит в состав многих блюд и обогащает организм полезными веществами. Однако, есть виды картофеля, которые нельзя употреблять, чтобы не вызвать проблемы со здоровьем.

Какой картофель противопоказано употреблять в пищу и почему

Вред картофеля (фото из открытых источников)

Зеленый картофель

Откажитесь от употребления картофеля, который имеет зеленоватый оттенок. Дело в том, что его хранили при неправильных условиях и в составе овоща начал усилено выделяться соланин — токсическое вещество. Эксперты говорят, что в большом количестве он может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Проросший картофель

Если на картофеле появились ростки, значит его тоже неправильно хранили, а в пищу такой овощ уже не годится, но его можно использовать для посадки. Специалисты отмечают, что в проросшем картофеле отсутствуют полезные вещества, а вот вредные, наоборот, накапливаются в большом количестве. 

Погрызенный картофель

Если на клубнях картофеля вы заметили повреждения от грызунов, то его не стоит употреблять в пищу, поскольку мыши и крысы являются переносчиками многих опасных заболеваний, а значит есть риск заразиться инфекцией.

Мягкий картофель

Рыхлый и мягкий картофель также нельзя употреблять в пищу, потому что в нем много соланина, а это вещество, как было написано ранее, способно вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Влажный картофель

Нельзя употреблять овощ, на котором появились влажные пятна, при том, что он храниться в сухом помещении. Это может указывать на то, что в картофеле поселились грибки и бактерии.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой ингредиент сделает отварной картофель вкуснее в несколько раз.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/styler/kartofel-upotreblyat-pishchu-nelzya-opasen-1654531067.html
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