Какой картофель противопоказано употреблять в пищу и почему

Картофель - один из самых популярных и вкусных овощей на нашем столе. Он входит в состав многих блюд и обогащает организм полезными веществами. Однако, есть виды картофеля, которые нельзя употреблять, чтобы не вызвать проблемы со здоровьем.

Вред картофеля (фото из открытых источников)

Зеленый картофель

Откажитесь от употребления картофеля, который имеет зеленоватый оттенок. Дело в том, что его хранили при неправильных условиях и в составе овоща начал усилено выделяться соланин — токсическое вещество. Эксперты говорят, что в большом количестве он может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Проросший картофель

Если на картофеле появились ростки, значит его тоже неправильно хранили, а в пищу такой овощ уже не годится, но его можно использовать для посадки. Специалисты отмечают, что в проросшем картофеле отсутствуют полезные вещества, а вот вредные, наоборот, накапливаются в большом количестве.

Погрызенный картофель

Если на клубнях картофеля вы заметили повреждения от грызунов, то его не стоит употреблять в пищу, поскольку мыши и крысы являются переносчиками многих опасных заболеваний, а значит есть риск заразиться инфекцией.

Мягкий картофель

Рыхлый и мягкий картофель также нельзя употреблять в пищу, потому что в нем много соланина, а это вещество, как было написано ранее, способно вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Влажный картофель

Нельзя употреблять овощ, на котором появились влажные пятна, при том, что он храниться в сухом помещении. Это может указывать на то, что в картофеле поселились грибки и бактерии.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой ингредиент сделает отварной картофель вкуснее в несколько раз.

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