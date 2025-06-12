Какой алкоголь лучше употреблять при похудении: советы диетологов

Многие люди, которые соблюдают диету или пытаются похудеть, задаются вопросом: можно ли употреблять алкоголь, не навредив результатам? Ответ – да, но с важными предостережениями. Некоторые виды алкоголя менее калорийны и меньше влияют на аппетит и метаболизм. Рассказываем, какие напитки считать "меньшим злом" во время похудения.

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1. Сухое вино – лучший выбор

Сухое красное или белое вино содержит около 80-120 ккал на 150 мл. Оно почти не содержит сахара (в отличие от десертных вин) и обладает антиоксидантными свойствами. Умеренное количество (1 бокал) не разрушит диету, если вписывается в дневную норму калорий.

Лучше выбирать:

Совиньон Блан

Каберне Совиньон

Пино Нуар

2. Игристый брют — меньше сахара

Брют шампанское или другое игристое вино категории "Extra Brut" или "Brut Nature" содержит менее 2 г сахара на литр и около 70-90 ккал на бокал. Но следует избегать "сладких" игристых вин, в которых сахара в разы больше.

3. Крепкий алкоголь без примесей

Водка, джин, текила или виски без добавок имеют около 95–110 ккал на порцию (40 мл). Их лучше пить чистыми или с некалорийными миксерами (например, минералкой с лаймом), избегая сладких коктейлей.

Совет: коктейли типа "Маргарита", "Пина Колада" или "Бейлиз" — это настоящие "калорийные бомбы" с более чем 200-300 ккал в каждом бокале.

4. Легкое пиво или сидр – лишь изредка

Даже легкое пиво содержит 100-150 ккал на бутылку, а солодовые сидры еще больше. К тому же пиво стимулирует аппетит и вызывает задержку жидкости в организме. Если выбирать – то только светлое нефильтрованное или пиво с низким содержанием алкоголя (до 3%).

Что важно помнить

Алкоголь замедляет сжигание жира. Пока в крови есть этанол, организм не сжигает жир – сначала он утилизирует алкоголь.

После алкоголя более сильный аппетит. Многие люди "срываются" на жирную или соленую пищу после нескольких бокалов.

Нарушение сна. Алкоголь ухудшает качество сна, что оказывает негативное влияние на метаболизм и контроль аппетита.

Вывод

Если не хотите отказываться от алкоголя совсем, лучше выбирать:

сухое вино (красное или белое),

брют игристое,

чистый крепкий алкоголь в небольших дозах.

Главное – контроль количества и калорий, избегание коктейлей с сиропами, газированными сладкими напитками и жирными закусками. В воздержании – сила.

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