Какое масло опасно использовать для жарки

Продукты в рационе питания должны быть свежими и полезными, но помимо качества, огромное значение имеет и процесс их приготовления. Диетолог Ирина Бережная рассказала изданию радио Sputnik, на каком масле не стоит жарить еду, чтобы не навредить здоровью.

По словам врача, не стоит использовать для жарки сливочное масло. Да, в свежем виде его можно употреблять (в разумных количествах), а вот в процессе приготовления блюд - нет. Дело в том, что при нагревании до 70 градусов в этом продукте образовываются свободные радикалы, действие которых может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, в частности рак.

Некоторые люди используют для жарки свиное сало, но это тоже не лучший вариант. В нем при нагревании также образовываются свободные радикалы, но только в меньшем количестве. Но при этом, сало не влияет на уровень "вредного" холестерина.

Врач советует использовать для приготовления блюд оливковое масло, потому что оно безопасно для организма.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, кому стоит отказаться от употребления сливочного масла.

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