Какие ягоды необходимо употреблять этим летом, а на какие лучше не тратить деньги

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Недилько Ксения
Лето – лучшее время для пополнения организма витаминами из натуральных источников. Ягоды не только вкусны, но и очень полезны, особенно если употреблять их в сезон. Но не все летние ягоды одинаково полезны и достойны своей цены. Разбираемся, какие ягоды обязательно должны быть в вашем рационе этим летом, а какие лучше обойти.
Черешня на одесском Привозе. Суспильное Одесса
1. Черника
Это подлинный источник антиоксидантов. Черника улучшает зрение, память, укрепляет сосуды и оказывает противовоспалительное действие. Лучше всего покупать ее на рынке из рук у проверенных продавцов или собирать в экологически чистых лесах.
2. Смородина (черная и красная)
Черная смородина содержит витамина С больше, чем апельсины. Она укрепляет иммунитет, улучшает кровообращение и помогает при анемии. Красная – стимулирует работу кишечника, обладает легким мочегонным эффектом.
3. Малина
Не только вкусная, но и полезная при простудах и горячке – природное жаропонижающее средство. Содержит салициловую кислоту, фолиевую кислоту и железо. Хорошо влияет на кожу и нервную систему.
4. Клубника
Источник витаминов А, С, группы B. Улучшает работу сердца, нормализует АД, очищает организм. Но важно покупать клубнику в сезон и без химии — надрыв ягоды часто "подгоняют" нитратами.
5. Крыжовник
Эту ягоду часто недооценивают. А зря – она улучшает пищеварение, укрепляет сердечно-сосудистую систему, очищает печень. Особенно полезен крыжовник для людей с повышенным уровнем холестерина.
1. Импортная черника или голубика вне сезона
Такие ягоды часто выглядят хорошо, но почти не содержат полезных веществ. Их долго транспортируют и обрабатывают химическими веществами для сохранения внешнего вида.
2. Слишком ранняя клубника
Собранная весной или выращенная в теплицах с использованием стимуляторов роста, она может иметь красивую форму, но быть водянистой и безвкусной. Полезные – минимум, риск нитратов – максимальный.
3. Экзотические ягоды из супермаркетов
Ягоды вроде асаи, годжи или каму-каму могут быть модными, но обычно продаются сушеными или в порошке. Они не способны заменить свежие сезонные ягоды и часто обходятся необоснованно дорого.
4. Незнакомые ягоды из леса
Не все дикие ягоды неопасны. Если вы не уверены, что знаете растение – лучше не рисковать. Некоторые ядовитые ягоды могут быть очень похожи на съедобные.
Совет напоследок
Самые полезные ягоды — растущие в вашем регионе, собранные в сезон и без химической обработки. Попытайтесь самостоятельно заморозить часть урожая на зиму — это позволит наслаждаться их свойствами и в холодное время года. И помните: даже самые полезные ягоды важно есть в меру.
Напомним, портал "Комментарии" писал , какие ягоды ни в коем случае нельзя замораживать.
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