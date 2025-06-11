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Какие ягоды необходимо употреблять этим летом, а на какие лучше не тратить деньги

Эти ягоды однозначно должны быть в вашем рационе этим летом

сегодня, 11:28
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Недилько Ксения

Лето – лучшее время для пополнения организма витаминами из натуральных источников. Ягоды не только вкусны, но и очень полезны, особенно если употреблять их в сезон. Но не все летние ягоды одинаково полезны и достойны своей цены. Разбираемся, какие ягоды обязательно должны быть в вашем рационе этим летом, а какие лучше обойти.

Какие ягоды необходимо употреблять этим летом, а на какие лучше не тратить деньги

Черешня на одесском Привозе. Суспильное Одесса

Ягоды, которые следует обязательно употреблять

1. Черника

Это подлинный источник антиоксидантов. Черника улучшает зрение, память, укрепляет сосуды и оказывает противовоспалительное действие. Лучше всего покупать ее на рынке из рук у проверенных продавцов или собирать в экологически чистых лесах.

2. Смородина (черная и красная)

Черная смородина содержит витамина С больше, чем апельсины. Она укрепляет иммунитет, улучшает кровообращение и помогает при анемии. Красная – стимулирует работу кишечника, обладает легким мочегонным эффектом.

3. Малина

Не только вкусная, но и полезная при простудах и горячке – природное жаропонижающее средство. Содержит салициловую кислоту, фолиевую кислоту и железо. Хорошо влияет на кожу и нервную систему.

4. Клубника

Источник витаминов А, С, группы B. Улучшает работу сердца, нормализует АД, очищает организм. Но важно покупать клубнику в сезон и без химии — надрыв ягоды часто "подгоняют" нитратами.

5. Крыжовник

Эту ягоду часто недооценивают. А зря – она улучшает пищеварение, укрепляет сердечно-сосудистую систему, очищает печень. Особенно полезен крыжовник для людей с повышенным уровнем холестерина.

Ягоды, на которые лучше не тратить деньги

1. Импортная черника или голубика вне сезона

Такие ягоды часто выглядят хорошо, но почти не содержат полезных веществ. Их долго транспортируют и обрабатывают химическими веществами для сохранения внешнего вида.

2. Слишком ранняя клубника

Собранная весной или выращенная в теплицах с использованием стимуляторов роста, она может иметь красивую форму, но быть водянистой и безвкусной. Полезные – минимум, риск нитратов – максимальный.

3. Экзотические ягоды из супермаркетов

Ягоды вроде асаи, годжи или каму-каму могут быть модными, но обычно продаются сушеными или в порошке. Они не способны заменить свежие сезонные ягоды и часто обходятся необоснованно дорого.

4. Незнакомые ягоды из леса

Не все дикие ягоды неопасны. Если вы не уверены, что знаете растение – лучше не рисковать. Некоторые ядовитые ягоды могут быть очень похожи на съедобные.

Совет напоследок

Самые полезные ягоды — растущие в вашем регионе, собранные в сезон и без химической обработки. Попытайтесь самостоятельно заморозить часть урожая на зиму — это позволит наслаждаться их свойствами и в холодное время года. И помните: даже самые полезные ягоды важно есть в меру.

Напомним, портал "Комментарии" писал , какие ягоды ни в коем случае нельзя замораживать.



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