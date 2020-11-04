Какие виды сыра самые полезные: мнение диетолога

Любители сыра хорошо знают, что его употребление не только принесет удовольствие, но и обеспечит организм необходимыми питательными веществами, кальцием и белком. Диетолог Нмами Агарвал назвала виды сыров, которые являются самыми полезными для здоровья.

Какие сорта сыра полезны для здоровья. Фото: unsplash

На первом месте, конечно же, оказался домашний сыр, потому что в нем содержится намного больше белка, чем в любом другом сыре. Специалист поделилась, что всего 12 грамм этого продукта каждый день обеспечит вам дневную норму кальция.

А вот рикотта считается самым легким из всех видов, потому что она изготовляется из сыворотки. В ней содержатся абсолютно все аминокислоты, которые необходимы нашему организму.

Моцарелла – это самый мягкий сыр с большим количеством влаги. И если сравнивать ее с другими видами, то в ней содержится гораздо меньше натрия и калорий.

Фета изготовляется из козьего или овечьего молока, что делает вкус продукта немного острым. Специалист также заявила, что регулярное употребление феты помогает сбросить лишний вес.

Эксперт резюмировала, что несмотря на то, что эти сыры признаны самыми полезными, все равно не стоит забывать о правильных пропорциях.

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