Какие суперпродукты улучшают работу мозга

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Светлана Шкурупий
Для того чтобы мозг эффективно работал, ему нужны не только сон, физическая нагрузка и интеллектуальные тренировки, но и сбалансированное питание. Эксперты рассказали, что нужно добавить в рацион, чтобы улучшить мозговую активность.
Как улучшить работу мозга (фото из открытых источников)
Цельнозерновые продукты
Организму для правильного функционирования необходима энергия, а ее основным источником для головного мозга является глюкоза. Дефицит этого элемента снижает работоспособность и концентрацию внимания. Чтобы этого не допустить в свой рацион нужно добавить цельнозерновые продукты с низким гликемическим индексом. Выбирайте отруби, "коричневые" крупы, хлеб и макароны из цельного зерна.
Черника
В составе черники есть много флавоноидов, которые улучшают память благодаря сильному антиоксидантному действию.
Брокколи
Эксперты рекомендуют обогатить рацион брокколи, потому что она содержит множество витаминов и полезных веществ, поддерживающих практически все системы организма. Фолиевая кислота, например, благоприятно влияет на работу нервной системы, а бета-каротин повышает концентрацию внимания и улучшает память.
Тыквенные семечки
В семенах тыквы содержатся антиоксидантные веществ, а также железо, магний, цинк и другие микроэлементы. Мозг использует цинк для передачи нервных сигналов, магний — для обучения и памяти, медь — для управления нервными сигналами, а железо — для предотвращения "тумана" в голове.
Грецкие орехи и жирная рыба
Периодически добавляйте в свое меню и эти продукты, потому что они являются хорошим источником омега-3 ненасыщенных жирных кислот, которые замедляют старение мозга и улучшают его работу.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая диета способна улучшить мозговую деятельность.
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