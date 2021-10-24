Какие суперпродукты улучшают работу мозга

Для того чтобы мозг эффективно работал, ему нужны не только сон, физическая нагрузка и интеллектуальные тренировки, но и сбалансированное питание. Эксперты рассказали, что нужно добавить в рацион, чтобы улучшить мозговую активность.

Как улучшить работу мозга (фото из открытых источников)

Цельнозерновые продукты

Организму для правильного функционирования необходима энергия, а ее основным источником для головного мозга является глюкоза. Дефицит этого элемента снижает работоспособность и концентрацию внимания. Чтобы этого не допустить в свой рацион нужно добавить цельнозерновые продукты с низким гликемическим индексом. Выбирайте отруби, "коричневые" крупы, хлеб и макароны из цельного зерна.

Черника

В составе черники есть много флавоноидов, которые улучшают память благодаря сильному антиоксидантному действию.

Брокколи

Эксперты рекомендуют обогатить рацион брокколи, потому что она содержит множество витаминов и полезных веществ, поддерживающих практически все системы организма. Фолиевая кислота, например, благоприятно влияет на работу нервной системы, а бета-каротин повышает концентрацию внимания и улучшает память.

Тыквенные семечки

В семенах тыквы содержатся антиоксидантные веществ, а также железо, магний, цинк и другие микроэлементы. Мозг использует цинк для передачи нервных сигналов, магний — для обучения и памяти, медь — для управления нервными сигналами, а железо — для предотвращения "тумана" в голове.

Грецкие орехи и жирная рыба

Периодически добавляйте в свое меню и эти продукты, потому что они являются хорошим источником омега-3 ненасыщенных жирных кислот, которые замедляют старение мозга и улучшают его работу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая диета способна улучшить мозговую деятельность.

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