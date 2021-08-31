Какие продукты являются неоправданно дорогими

Есть ряд продуктов, которые спокойно можно достать из продуктовой корзины и поставить обратно на полку в магазине, потому что стоят они неоправданно дорого, а существенной пользы организму не приносят.

ТОП-5 неоправданно дорогих продуктов (фото из открытых источников)

Вода в бутылках

Согласитесь, что в магазинах за бутылку питьевой воды просят слишком много? Выгоднее домой купить уже хороший фильтр и его стоимость достаточно быстро окупиться, ведь вам не придется каждый день тратится на воду.

Хрустящие хлебцы

В составе таких хлебцов нет ничего особенного, смесь муки (как правило ржаной), воды и соли. Но этот продукт стал очень популярным благодаря тренду на здоровое питание, поэтому производители подняли на него цены.

Миндальное молоко

Это молоко стало хорошей альтернативой коровьему — оно вкусное, питательное и подходит для людей, у которых непереносимость лактозы. Но: в "магазинном" миндальном молоке всего 2% миндаля, но много сахара, его заменителей и других добавок, которые вредят здоровью.

Кофе в кофейнях

Чашка латте или капучино в кофейне стоит чуть меньше 100 г хорошего кофе в зернах. А в заведении вы платите не только за кофе, но и за обслуживание, атмосферу и другие вещи. Разве не выгоднее варить любимый напиток дома и брать его с собой в термосе?

Заготовки

Лень — лучший двигатель маркетинга. Очищенные и нарезанные овощи, которые осталось только сварить или обжарить, нарезки и полуфабрикаты — все это очень удобно. Однако за чужую работу вы заплатите в несколько раз больше, чем если немного потрудитесь сами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты признаны самыми "грязными".

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