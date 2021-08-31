Какие продукты являются неоправданно дорогими

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МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Есть
ряд продуктов, которые спокойно можно достать из продуктовой корзины и
поставить обратно на полку в магазине, потому что стоят они неоправданно дорого,
а существенной пользы организму не приносят.
ТОП-5 неоправданно дорогих продуктов (фото из открытых источников)
Вода в бутылках
Согласитесь,
что в магазинах за бутылку питьевой воды просят слишком много? Выгоднее домой
купить уже хороший фильтр и его стоимость достаточно быстро окупиться, ведь вам
не придется каждый день тратится на воду.
Хрустящие хлебцы
В
составе таких хлебцов нет ничего особенного, смесь муки (как правило ржаной),
воды и соли. Но этот продукт стал очень популярным благодаря тренду на здоровое
питание, поэтому производители подняли на него цены.
Миндальное молоко
Это
молоко стало хорошей альтернативой коровьему — оно вкусное, питательное и
подходит для людей, у которых непереносимость лактозы. Но: в "магазинном"
миндальном молоке всего 2% миндаля, но много сахара, его заменителей и других
добавок, которые вредят здоровью.
Кофе в кофейнях
Чашка
латте или капучино в кофейне стоит чуть меньше 100 г хорошего кофе
в зернах. А в заведении вы платите не только за кофе, но и за
обслуживание, атмосферу и другие вещи. Разве не выгоднее варить любимый напиток
дома и брать его с собой в термосе?
Заготовки
Лень —
лучший двигатель маркетинга. Очищенные и нарезанные овощи, которые
осталось только сварить или обжарить, нарезки и полуфабрикаты — все
это очень удобно. Однако за чужую работу вы заплатите
в несколько раз больше, чем если немного потрудитесь сами.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какие продукты признаны самыми "грязными".
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