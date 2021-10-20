Какие продукты устраняют воспаления в организме

BTC/USD
65638.96
ETH/USD
3979.48
LTC/USD
195.11
USD/UAH
26.40
EUR/UAH
30.75
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Порой
организм может давать "сбой" и в нем начинают развиваться воспалительные
процессы. Причины могут быть разные, но главное — вовремя предотвратить проблему.
Помогут в этом определенные продукты.
Как устранить воспаление в организме (фото из открытых источников)
Сельдерей
В
состав овоща входит апигенин — вещество, обладающее сильным
противовоспалительным свойством. При регулярном употреблении сельдерей (50
граммов в сутки) устраняет спазмы сосудов, снимает отечность, покраснения.
Ананас
Этот
фрукт богат на витамин С и бромелайн — фермент, который влияет на активность
лейкоцитов, участвующих в борьбе с инфекцией. А еще это вещество обладает
болеутоляющим действием.
Имбирь
Не
секрет, что имбирь обладает целым рядом лечебных свойств. Он содержит гингерол
— вещество, благодаря которому продукт и обладает необычным пряно-горьковатым
вкусом. А еще вещество улучшает кровообращение, очищает сосуды и снимет
воспаления.
Рыбий жир
Еще
один продукт, которые помогает предотвратить воспалительный процесс в
организме, а все благодаря омега-3 ненасыщенным жирным кислотам. Особенно рыбий
жир рекомендуется принимать людям, у которых диагностирован ревматоидный артрит.
Куркума
Главным
компонентом куркумы является куркумин — пигмент, который обладает
противовоспалительным действием. Он снижает уровень "плохого" холестерина, замедляет
возникновение тромбов в крови. Также он блокирует производство воспалительных
веществ (простагландинов II серии).
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, если хотите избавиться от лишних килограмм, не
навредив организму, тогда эксперты советуют добавить в рацион оливки. Диета на их основе улучшит пищеварение и приведет в норму работу остальных систем.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости