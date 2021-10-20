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Какие продукты устраняют воспаления в организме

Опубликован список полезных продуктов, которые устраняют воспалительные процессы в организме

сегодня, 15:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Порой организм может давать "сбой" и в нем начинают развиваться воспалительные процессы. Причины могут быть разные, но главное — вовремя предотвратить проблему. Помогут в этом определенные продукты.

Какие продукты устраняют воспаления в организме

Как устранить воспаление в организме (фото из открытых источников)

Сельдерей

В состав овоща входит апигенин — вещество, обладающее сильным противовоспалительным свойством. При регулярном употреблении сельдерей (50 граммов в сутки) устраняет спазмы сосудов, снимает отечность, покраснения.

Ананас

Этот фрукт богат на витамин С и бромелайн — фермент, который влияет на активность лейкоцитов, участвующих в борьбе с инфекцией. А еще это вещество обладает болеутоляющим действием.

Имбирь

Не секрет, что имбирь обладает целым рядом лечебных свойств. Он содержит гингерол — вещество, благодаря которому продукт и обладает необычным пряно-горьковатым вкусом. А еще вещество улучшает кровообращение, очищает сосуды и снимет воспаления.

Рыбий жир

Еще один продукт, которые помогает предотвратить воспалительный процесс в организме, а все благодаря омега-3 ненасыщенным жирным кислотам. Особенно рыбий жир рекомендуется принимать людям, у которых диагностирован ревматоидный артрит.

Куркума

Главным компонентом куркумы является куркумин — пигмент, который обладает противовоспалительным действием. Он снижает уровень "плохого" холестерина, замедляет возникновение тромбов в крови. Также он блокирует производство воспалительных веществ (простагландинов II серии).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, если хотите избавиться от лишних килограмм, не навредив организму, тогда эксперты советуют добавить в рацион оливки. Диета на их основе улучшит пищеварение и приведет в норму работу остальных систем.


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Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/28856-vosem-produktov-ustranyayuschih-vospaleniya-v-organizme
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