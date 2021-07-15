Какие продукты улучшают здоровье кишечника

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Светлана Шкурупий
От правильной работы кишечника зависит здоровье практически всего организма. А важным факторов, влияющим на функционирование этого органа, является питание. Эксперты рассказали, какие продукты нужно употреблять, чтобы кишечник сказал "спасибо".
Что полезно для кишечника / Фото: shutterstock.com
Исследователи говорят, что важно поддерживать здоровую микрофлору кишечника, потому что она влияет на состояние иммунной и нервной систем, а также предотвращает развитие серьезных заболеваний, в том числе и рака. Плюс ко всему, ученые говорят, что микробы кишечника "определяют" продолжительность жизни человека.
Чтобы ваш кишечник работал как часы, включите в меню следующие продукты:
- Натуральный йогурт. В этом продукте не должно быть усилителей вкуса, консервантов, красителей и прочих добавок, потому что они негативно влияют на организм. В натуральном йогурте чем меньше ингредиентов — тем лучше, и он действительно полезен для пищеварения и работы сердца.
- Чеснок. Этот продукт давно считается природным антибиотиком, потому что обладает противовоспалительными свойствами, а также помогает нормализовать в крови уровень холестерина.
- Ягоды. В летний период обогащайте свой рацион ягодами, потому что в их составе много витаминов, клетчатки и антиоксидантных веществ, способных предотвратить в кишечнике воспалительные процессы.
- Брокколи. Этот вид капусты является одним из самых полезных, потому что содержит большое количество витаминов и минералов. Клетчатка, входящая в состав брокколи, способствует росту полезных бактерий в кишечнике.
- Лук. Еще один продукт, обладающий антибактериальными и антиоксидантными свойствами. Лук улучшает работу пищеварение, укрепляет сердце и поддерживает иммунитет.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в кишечнике человека обнаружили вирусы, неизвестные науке.
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