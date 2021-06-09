Какие продукты улучшают сексуальную жизнь

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Светлана Шкурупий
Сексуальная жизнь может идти на спад из-за многих факторов: постоянного стресса, депрессии, проблем со здоровьем. Но есть продукты, которые способствуют повышению либидо. Что необходимо добавить в свой рацион?
Как улучшить сексуальную жизнь (фото из открытых источников)
Киви
В этом экзотическом фрукте содержится много витамина С, которые укрепляет иммунитет, а также стенки кровеносных сосудов, улучшая кровообращение. А это крайне важно для интимной близости.
Мед
Эксперты говорят, что мед помогает восстановить гормональный фон. Употребляйте каждый день по несколько ложек сладости и заметите, как ваше увлечение к партнеру увеличиться. Плюс ко всему, мед добавляет энергии, способствуя долгому забегу в постели.
Имбирь
Исследователи выяснили, что африканский имбирь усиливает потенцию. Корень продукта стимулирует кровообращение, что положительно сказывается на половой функции.
Тыква
Этот оранжевый овощ отлично повышает гормон эстроген, а он в свою очередь положительно влияет на общее состояние здоровья и влечение к противоположному полу.
Авокадо
Помимо того, что авокадо содержит в себе массу витаминов и полезных веществ, он еще и является мощным афродизиаком. В нем есть фолаты и цинк, стимулирующие приток крови к органам таза, а также жирные кислоты, необходимые для поддержания половой функции.
Гвоздика
Перед актом рекомендуется не потреблять спиртные напитки. Однако в виде исключения вы можете добавить гвоздику в глинтвейн. Таким образом вы и создадите романтику, и возбудите друг друга.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, от каких определенных привычек специалисты рекомендуют партнерам воздержаться в постели.
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