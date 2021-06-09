logo
Русский Українська

BTC/USD

36549.31

ETH/USD

2471.06

LTC/USD

165.14

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

33.25

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Какие продукты улучшают сексуальную жизнь
commentss НОВОСТИ Все новости

Какие продукты улучшают сексуальную жизнь

Эксперты назвали продукты, которые нужно добавить в свой рацион, если хотите улучшить свою сексуальную жизнь

9 июня 2021, 12:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Сексуальная жизнь может идти на спад из-за многих факторов: постоянного стресса, депрессии, проблем со здоровьем. Но есть продукты, которые способствуют повышению либидо. Что необходимо добавить в свой рацион?

Какие продукты улучшают сексуальную жизнь

Как улучшить сексуальную жизнь (фото из открытых источников)

Киви

В этом экзотическом фрукте содержится много витамина С, которые укрепляет иммунитет, а также стенки кровеносных сосудов, улучшая кровообращение. А это крайне важно для интимной близости. 

Мед

Эксперты говорят, что мед помогает восстановить гормональный фон. Употребляйте каждый день по несколько ложек сладости и заметите, как ваше увлечение к партнеру увеличиться. Плюс ко всему, мед добавляет энергии, способствуя долгому забегу в постели. 

Имбирь

Исследователи выяснили, что африканский имбирь усиливает потенцию. Корень продукта стимулирует кровообращение, что положительно сказывается на половой функции.

Тыква

Этот оранжевый овощ отлично повышает гормон эстроген, а он в свою очередь положительно влияет на общее состояние здоровья и влечение к противоположному полу. 

Авокадо

Помимо того, что авокадо содержит в себе массу витаминов и полезных веществ, он еще и является мощным афродизиаком. В нем есть фолаты и цинк, стимулирующие приток крови к органам таза, а также жирные кислоты, необходимые для поддержания половой функции. 

Гвоздика

Перед актом рекомендуется не потреблять спиртные напитки. Однако в виде исключения вы можете добавить гвоздику в глинтвейн. Таким образом вы и создадите романтику, и возбудите друг друга.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, от каких определенных привычек специалисты рекомендуют партнерам воздержаться в постели. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tv.ua/trend/lifestyle/1143486-top-5-produktov-kotorye-uluchshat-vashu-seksualnuyu-zhizn
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ