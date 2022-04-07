Какие продукты снижают уровень стресса и тревожности

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Светлана Шкурупий
Большинство людей сейчас пребывают в постоянном стрессе и
тревоге, которые серьезно вредят организму. А справиться с такими эмоциями
довольно непросто. Однако, есть продукты, которые помогают нормализовать работу
нервной системы. Что же следует добавить в рацион?
Как снизить стресс и тревожность / Фото: Unplash
Рыба
Ненасыщенные жирные кислоты омега 3-6 стимулируют
работу нервной системы, а одним из их главных источников является, как
известно, рыба. Она способствует снижению уровня кортизола и адреналина, а
также значительно уменьшает риск возникновения панических атак. Кроме того,
рыба богата витаминами группы В, йодом, фосфором, витаминами А и Е,
которые благотворно воздействуют на работу мозга и нервной
системы.
Молочные продукты
Богатое кальцием молоко, особенно теплое, действительно
снимает напряжение, стабилизируют настроение и даже снижает симптомы ПМС.
А содержащиеся в молочных продуктах минералы, в том
числе магний, кальций, калий и фосфор, нормализуют работу нервной
системы.
Горький шоколад
Шоколад — отличный источник антиоксидантов и так
называемых "гормонов счастья" — серотонина, эндорфина и допамина.
Благодаря своему составу шоколад уменьшает уровень тревожности
и напряжения, стимулирует работу мозга и оказывают прямое воздействие
на эмоциональное состояние человека.
Зеленый чай
В состав зеленого чая входит теанин — аминокислота,
регулирующая уровень стресса, нормализующая частоту сердцебиения, усиливающая
выработку гормонов настроения дофамина и серотонина, а также
способствующая уменьшению уровень гормона стресса кортизола.
Бананы
В бананах содержится аминокислота триптофан, стимулирующая выработку гормона настроения серотонина. Благодаря этому банан способствует расслаблению и снятию тревоги. К тому же, в банане полно магния и калия, нехватка которых может спровоцировать стресс и тревожность.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, как быстро избавиться от стресса.
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