Какие продукты снижают уровень стресса и тревожности

Большинство людей сейчас пребывают в постоянном стрессе и тревоге, которые серьезно вредят организму. А справиться с такими эмоциями довольно непросто. Однако, есть продукты, которые помогают нормализовать работу нервной системы. Что же следует добавить в рацион?

Как снизить стресс и тревожность / Фото: Unplash

Рыба

Ненасыщенные жирные кислоты омега 3-6 стимулируют работу нервной системы, а одним из их главных источников является, как известно, рыба. Она способствует снижению уровня кортизола и адреналина, а также значительно уменьшает риск возникновения панических атак. Кроме того, рыба богата витаминами группы В, йодом, фосфором, витаминами А и Е, которые благотворно воздействуют на работу мозга и нервной системы.

Молочные продукты

Богатое кальцием молоко, особенно теплое, действительно снимает напряжение, стабилизируют настроение и даже снижает симптомы ПМС. А содержащиеся в молочных продуктах минералы, в том числе магний, кальций, калий и фосфор, нормализуют работу нервной системы.

Горький шоколад

Шоколад — отличный источник антиоксидантов и так называемых "гормонов счастья" — серотонина, эндорфина и допамина. Благодаря своему составу шоколад уменьшает уровень тревожности и напряжения, стимулирует работу мозга и оказывают прямое воздействие на эмоциональное состояние человека.

Зеленый чай

В состав зеленого чая входит теанин — аминокислота, регулирующая уровень стресса, нормализующая частоту сердцебиения, усиливающая выработку гормонов настроения дофамина и серотонина, а также способствующая уменьшению уровень гормона стресса кортизола.

Бананы

В бананах содержится аминокислота триптофан, стимулирующая выработку гормона настроения серотонина. Благодаря этому банан способствует расслаблению и снятию тревоги. К тому же, в банане полно магния и калия, нехватка которых может спровоцировать стресс и тревожность.

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