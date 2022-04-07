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Какие продукты снижают уровень стресса и тревожности

Эксперты рассказали, какие продукты необходимо добавить в рацион, чтобы снизить стресс и тревожность

сегодня, 04:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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Большинство людей сейчас пребывают в постоянном стрессе и тревоге, которые серьезно вредят организму. А справиться с такими эмоциями довольно непросто. Однако, есть продукты, которые помогают нормализовать работу нервной системы. Что же следует добавить в рацион?

Какие продукты снижают уровень стресса и тревожности

Как снизить стресс и тревожность / Фото: Unplash

Рыба

Ненасыщенные жирные кислоты омега 3-6 стимулируют работу нервной системы, а одним из их главных источников является, как известно, рыба. Она способствует снижению уровня кортизола и адреналина, а также значительно уменьшает риск возникновения панических атак. Кроме того, рыба богата витаминами группы В, йодом, фосфором, витаминами А и Е, которые благотворно воздействуют на работу мозга и нервной системы. 

Молочные продукты

Богатое кальцием молоко, особенно теплое, действительно снимает напряжение, стабилизируют настроение и даже снижает симптомы ПМС. А содержащиеся в молочных продуктах минералы, в том числе магний, кальций, калий и фосфор, нормализуют работу нервной системы. 

Горький шоколад

Шоколад — отличный источник антиоксидантов и так называемых "гормонов счастья" — серотонина, эндорфина и допамина. Благодаря своему составу шоколад уменьшает уровень тревожности и напряжения, стимулирует работу мозга и оказывают прямое воздействие на эмоциональное состояние человека.  

Зеленый чай

В состав зеленого чая входит теанин — аминокислота, регулирующая уровень стресса, нормализующая частоту сердцебиения, усиливающая выработку гормонов настроения дофамина и серотонина, а также способствующая уменьшению уровень гормона стресса кортизола. 

Бананы

В бананах содержится аминокислота триптофан, стимулирующая выработку гормона настроения серотонина. Благодаря этому банан способствует расслаблению и снятию тревоги. К тому же, в банане полно магния и калия, нехватка которых может спровоцировать стресс и тревожность.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как быстро избавиться от стресса.


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Источник: https://bazaar.ru/beauty/health/eti-5-produktov-pomogayut-snizit-uroven-stressa-i-trevozhnosti/
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