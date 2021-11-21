Какие продукты с грядки могут заменить антибиотики

Если хотите укрепить иммунитет и помочь организму бороться с вирусами и бактериями, тогда обогатите рацион определенными продуктами, которые найдутся на любой кухне и будут не менее эффективны, чем медицинские препараты.

Продукты-антибиотики (фото из открытых источников)

Чеснок

Эксперты рекомендуют каждый день есть чеснок, добавляя его в супы, салаты и другие блюда. Этот продукт является природным антибиотиком, потому что содержит большое количество витаминов, микроэлементов, антиоксидантов и других полезных веществ. Фитонциды, входящие в его состав, убивают возбудителей большинства опасных заболеваний.

Лук

Этот продукт также обладает целым рядом полезных свойств, в частности укрепляет иммунную систему, улучшает обмен веществ и очищает организм от шлаков и токсинов. Для профилактики простудных заболеваний его нужно употреблять каждый день. Наибольшей пользой обладает сырой лук, чуть меньшей — тушеный и отварной.

Квашеная капуста

В квашеной капусте также много витаминов и микроэлементов, необходим организму для правильной работы. Она укрепляет защитные силы иммунитета и восстанавливает микрофлору кишечника. При отсутствии противопоказаний ее можно употреблять ежедневно по 200 г. Идеально — с ароматным растительным маслом и репчатым или зеленым луком.

Имбирь

В составе имбиря есть джинжерол, шогаол и зингерон — противомикробные свойствами, которые обладают отхаркивающим, жаропонижающим и потогонным действиями. При регулярном употреблении имбиря можно укрепить защитные силы организма.

Мед

Исследования доказали, что мед положительно действует на организм, в частности защищает иммунитет от патогенных организмов. Он является природным антибиотиком благодаря ингибину — ферменту, который способен уничтожать любые бактерии.

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