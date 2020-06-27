Какие продукты провоцируют проблемы с кожей

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Многие заболевания, в частности проблемы с кожей, могут быть спровоцированы неправильным питанием. Есть ряд продуктов, которые негативно сказываются на здоровье нашей кожи и вызывают различные высыпания. Что это за продукты?

Молочные продукты

Очень часто прыщи и покраснения на коже появляются после употребления молочных продуктов: жирных сыров, молока, мороженого. Эта группа продуктов провоцирует более активную работу сальных желез, а это способствует возникновению акне.

Сладкое и мучное

Да, различные конфеты, шоколад, пирожные и другие сладости особенно противопоказаны для здоровья кожи. Они чаще всего становятся причиной высыпаний и появления прыщей.

Орехи

Несмотря на свою высокую пищевую ценность, орехи нужно употреблять в разумных количествах, иначе они вызовут проблемы с кожей, в частности появление прыщей.

Жареная пища и фаст-фуд

Такая пища особо неприемлема в рационе, тем более, если вы имеете склонность к воспалениям на коже. Такое питание сбивает работу гормональной системы, что неминуемо сказывается на красоте кожи, ведь она, как зеркало, отражает все сбои и неточности в работе организма.

Алкоголь

Спиртные напитки имеют свойство расширять сосуды. А это влечет за собой покраснение и обезвоживание чувствительной кожи.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой фрукт замедляет старение и увлажняет кожу.

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