logo
Русский Українська

BTC/USD

33126.84

ETH/USD

2010.15

LTC/USD

137.28

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Какие продукты помогут восстановиться после COVID
commentss НОВОСТИ Все новости

Какие продукты помогут восстановиться после COVID

После вирусного заболевания необходимо есть продукты, которые богаты клетчаткой

сегодня, 17:00
Автор:

Елизавета Черных

Чтобы как можно быстрее восстановиться после перенесенного коронавирусного заболевания, необходимо употреблять в пищу большое количество овощей. Также стоит включить в рацион свежую зелень. Такими советами на телеканале OBOZREVATEL поделилась нутрициолог Наталья Дубовик. 

Какие продукты помогут восстановиться после COVID

Какие продукты помогут восстановиться после COVID - фото из открытых источников

"Для того, чтобы поддержать организм после коронавируса или после любого другого вирусного заболевания, нужно есть продукты, богатые клетчаткой. Клетчатка – это овощи", – сказала специалист. 

Нутрициолог добавила, что на этапе восстановления после коронавируса рекомендуется есть зелень, уже доступную в продаже, к примеру, петрушку, укроп, молодой чеснок или зеленый лук. При этом специалист отметила, что их можно употреблять в пищу в прикуску с первыми блюдами.

"Едите борщ на обед – возьмите перья лука и петрушку", – рекомендовала Дубовик. 

Что касается восстановления с помощью синтетических витаминов, нутрициолог подчеркнула необходимость определения реальной потребности в них. Для начала нужно сдать анализы и получить рекомендации доктора. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) занялась изучением еще одного опасного штамма коронавирусного заболевания, который впервые зафиксировали в Латинской Америке. В ВОЗ не исключают того, что этот вариант может быть заразнее других вирусов и угрожать иммунной системе человека. Точных заключений специалистов по этому поводу пока нет. 

Впервые этот коронавирусный штамм обнаружили в Перу в августе 2020 года. Именно на этот вариант заболевания приходится 81% зарегистрированных в стране случаев инфицирования. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://covid.obozrevatel.com/kakie-produktyi-pomogut-vosstanovitsya-posle-covid-19-ekspert-dala-sovet.htm?_ga=2.160711033.596158101.1624258353-1845868459.1618985042&_gl=1*1hkd60p*_ga*MTg0NTg2ODQ1OS4xNjE4OTg1MDQy*_ga_JBX3X27G7H*MTYyNDI1ODM1Mi4xNTAuMS4xNjI
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ