Чтобы как можно быстрее восстановиться после перенесенного коронавирусного заболевания, необходимо употреблять в пищу большое количество овощей. Также стоит включить в рацион свежую зелень. Такими советами на телеканале OBOZREVATEL поделилась нутрициолог Наталья Дубовик.

Какие продукты помогут восстановиться после COVID - фото из открытых источников

"Для того, чтобы поддержать организм после коронавируса или после любого другого вирусного заболевания, нужно есть продукты, богатые клетчаткой. Клетчатка – это овощи", – сказала специалист.

Нутрициолог добавила, что на этапе восстановления после коронавируса рекомендуется есть зелень, уже доступную в продаже, к примеру, петрушку, укроп, молодой чеснок или зеленый лук. При этом специалист отметила, что их можно употреблять в пищу в прикуску с первыми блюдами.

"Едите борщ на обед – возьмите перья лука и петрушку", – рекомендовала Дубовик.

Что касается восстановления с помощью синтетических витаминов, нутрициолог подчеркнула необходимость определения реальной потребности в них. Для начала нужно сдать анализы и получить рекомендации доктора.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) занялась изучением еще одного опасного штамма коронавирусного заболевания, который впервые зафиксировали в Латинской Америке. В ВОЗ не исключают того, что этот вариант может быть заразнее других вирусов и угрожать иммунной системе человека. Точных заключений специалистов по этому поводу пока нет.

Впервые этот коронавирусный штамм обнаружили в Перу в августе 2020 года. Именно на этот вариант заболевания приходится 81% зарегистрированных в стране случаев инфицирования.





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