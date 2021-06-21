BTC/USD
33126.84
ETH/USD
2010.15
LTC/USD
137.28
USD/UAH
27.35
EUR/UAH
32.60
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Чтобы как можно быстрее восстановиться после перенесенного коронавирусного заболевания, необходимо употреблять в пищу большое количество овощей. Также стоит включить в рацион свежую зелень. Такими советами на телеканале OBOZREVATEL поделилась нутрициолог Наталья Дубовик.
Какие продукты помогут восстановиться после COVID - фото из открытых источников
Нутрициолог добавила, что на этапе восстановления после коронавируса рекомендуется есть зелень, уже доступную в продаже, к примеру, петрушку, укроп, молодой чеснок или зеленый лук. При этом специалист отметила, что их можно употреблять в пищу в прикуску с первыми блюдами.
Что касается восстановления с помощью синтетических витаминов, нутрициолог подчеркнула необходимость определения реальной потребности в них. Для начала нужно сдать анализы и получить рекомендации доктора.
Ранее портал "Комментарии" писал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) занялась изучением еще одного опасного штамма коронавирусного заболевания, который впервые зафиксировали в Латинской Америке. В ВОЗ не исключают того, что этот вариант может быть заразнее других вирусов и угрожать иммунной системе человека. Точных заключений специалистов по этому поводу пока нет.
Впервые этот коронавирусный штамм обнаружили в Перу в августе 2020 года. Именно на этот вариант заболевания приходится 81% зарегистрированных в стране случаев инфицирования.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости