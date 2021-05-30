Какие продукты помогают защититься от тромбов

Тромбоз — опасное состояние, нередко угрожающее жизни, при котором кровяной сгусток полностью или частично перекрывает вену. Чтобы не заниматься лечением заболевания, эксперты советуют сделать все возможное, чтобы его предотвратить. И в первую очередь, нужно добавить в рацион некоторые продукты.

Как защититься от тромбов (фото из открытых источников)

Куркума

Эта специя часто используется и в кулинарии, и в народной медицине. Исследования показали, что куркумин, который входит в ее состав, действует как антикоагулянт (препятствует свертыванию крови). А еще он предотвращает заболевания сердечно-сосудистой системы и текучесть крови.

Имбирь

Этот продукт помогает разжижать кровь и препятствует образованию тромбов. В составе имбиря есть салицилаты, которые широко применяются в медицине и косметологии. Ацетилсалициловая кислота, синтетически полученная из салицилата, может помочь предотвратить инсульт и инфаркт, так как низкая ее дозировка разжижает кровь и не дает образовываться тромбам в мелких сосудах.

Корица

Еще одна полезная специя, действующая как сильный антикоагулянт. Корица помогает снизить артериальное давление и снять воспалительные процессы, вызванные артритом. Но регулярно употреблять эту специю в качестве продукта для разжижения крови не рекомендуется.

Кайенский перец

Эксперты отметили, что предотвратить развитие тромбоза помогает и кайенский перец. Он помогает разжижать кровь за счет высокого уровня салицилатов в своем составе. С помощью этого продукта можно улучшить кровообращение и снизить артериальное давление.

Лосось

Лосось богат на ненасыщенные омега-3 жирные кислоты, которые помогают снизить в крови уровень "вредного" холестерина и уменьшают скорость свертывания в крови.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, может ли возникнуть тромбоз после вакцинации от коронавируса.

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