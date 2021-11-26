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Какие продукты подходят для разгрузочных дней

Врач-нутрициолог Александр Мирошников рассказал, какие продукты лучше всего подходят для разгрузочных дней

сегодня, 14:15
Автор:

Светлана Шкурупий
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Периодически нужно устраивать себе разгрузочные дни. Они хоть и являются кратковременным стрессом для организма, но регулируют метаболизм, восстанавливают силы и способствуют похудению. Врач-нутрициолог Александр Мирошников назвал продукты, которые лучше всего подходят для такого процесса.

Какие продукты подходят для разгрузочных дней

Что лучше есть в разгрузочные дни / Фото: womanadvice

Эксперт отметил, что во время разгрузочных дней желательно сократить количество калорий до 1500. И в неделю, если нет противопоказаний, такие дни нужно устраивать 2-3 раза. В этот период лучше всего употреблять яблоки, которые содержат клетчатку, различные витамины и полезные углеводы. В день можно съедать около 2,5 килограмм. Но предпочтение отдайте зеленым яблокам, в которых меньше сахаров и кислот, а значит меньший риск появления аллергической реакции. Наиболее полезны запеченные яблоки, которые содержат меньше всего кислот и меньше действуют на ЖКТ.

Также для разгрузочных дней подходят ягоды: малина, черника, клубника. В свежем виде их сейчас не найти, но можно употреблять их замороженными, потому что они сохраняют в своем составе много полезных веществ.

Еще врач посоветовал устраивать разгрузочные дни на кефире, выпивая 2-2,5 литра в день и выбирая не слишком жирный вариант – 2-3%.

Напомним, диетологи рекомендуют периодически устраивать для нашего организма "выходной" и не нагружать его тяжелой пищей. Как правильно проводить разгрузочный день, чтобы он приносил максимум пользы для здоровья?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что не все знают, каких правил следует придерживаться во время разгрузочных дней, поэтому допускают грубые ошибки. Что делать не следует?


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Источник: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/06072021/172605
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