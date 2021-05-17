BTC/USD
43974.11
ETH/USD
3346.58
LTC/USD
278.94
USD/UAH
27.65
EUR/UAH
33.60
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Микроволновая
печь – одно из самых удобных устройств для быстрой разморозки и
разогрева различных блюд. Буквально минута — и готово. Но есть ряд продуктов,
которые разогревать в микроволновке категорически запрещено. Что это за
продукты и почему так?
какие продукты нельзя разогревать в микроволновке (фото из открытых источников)
Кисломолочные
продукты
Эксперты
говорят, что такие продукты не стоит подогревать в микроволновой печи, потому
что молока, например, свернется и скиснет. И такое произойдет с другими видами
кисломолочной продукции. Кроме того, под влиянием микроволн в составе "молочки"
погибают бифидобактерии, полезные для нашего пищеварения.
Зелень
Петрушка,
укроп, шпинат, кинза — эту и другую зелень нельзя разогревать в
микроволновке. А все дело в том, что высокая температура разрушит все полезные
вещества в их состав. А вот воздействие нитратов увеличиться.
Грибы
То же самое происходит и с грибами. Во время подогревания этого продукта разрушаются
белки, отчего грибы становятся бесполезными и могут вызвать вздутие живота.
Говядина
Разогревать
в микроволновке говядину — это повышение содержания канцерогена. К тому же
меняется структура молекул протеинов, жиров, витаминов в продукте.
Брокколи
При
разогреве в микроволновке убивается 97% микроэлементов и витаминов, полезных
для здоровья. Готовить овощ лучше на пару и съедать сразу же после
приготовления.
Напомним, что микроволновая печь значительно облегчает нам жизнь и экономит время. Но не все предметы можно в ней разогревать. Что нельзя?
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что разогреть еду — это самый популярный, но далеко не единственный способ использования микроволновки. Как превратить обычный кухонный электроприбор в многофункциональный и просто незаменимый в доме каждой хозяйки, узнайте в нашем материале.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости
читаем
сегодня, 17:04
Молоко часто кипячу в микроволновке для заправки пюрешки-Ничего не киснет,ладно Блохеры вскую хрень пишут,а тут вроде издание...а чуть не пропустил - говорят эксперты :) Экспертов(обычные болтуны) как грязи развелось ,не стоит даже читать их туфту.