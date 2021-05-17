Микроволновая печь – одно из самых удобных устройств для быстрой разморозки и разогрева различных блюд. Буквально минута — и готово. Но есть ряд продуктов, которые разогревать в микроволновке категорически запрещено. Что это за продукты и почему так?

какие продукты нельзя разогревать в микроволновке (фото из открытых источников)

Кисломолочные продукты

Эксперты говорят, что такие продукты не стоит подогревать в микроволновой печи, потому что молока, например, свернется и скиснет. И такое произойдет с другими видами кисломолочной продукции. Кроме того, под влиянием микроволн в составе "молочки" погибают бифидобактерии, полезные для нашего пищеварения.

Зелень

Петрушка, укроп, шпинат, кинза — эту и другую зелень нельзя разогревать в микроволновке. А все дело в том, что высокая температура разрушит все полезные вещества в их состав. А вот воздействие нитратов увеличиться.

Грибы

То же самое происходит и с грибами. Во время подогревания этого продукта разрушаются белки, отчего грибы становятся бесполезными и могут вызвать вздутие живота.

Говядина

Разогревать в микроволновке говядину — это повышение содержания канцерогена. К тому же меняется структура молекул протеинов, жиров, витаминов в продукте.

Брокколи

При разогреве в микроволновке убивается 97% микроэлементов и витаминов, полезных для здоровья. Готовить овощ лучше на пару и съедать сразу же после приготовления.

Напомним, что микроволновая печь значительно облегчает нам жизнь и экономит время. Но не все предметы можно в ней разогревать. Что нельзя?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что разогреть еду — это самый популярный, но далеко не единственный способ использования микроволновки. Как превратить обычный кухонный электроприбор в многофункциональный и просто незаменимый в доме каждой хозяйки, узнайте в нашем материале.

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