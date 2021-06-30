Окрошка — очень популярное блюдо в летнее время, потому что она освежает, насыщает и придает бодрости. Но врачи-диетологи Елена Соломатина и Наталья Круглова предупредили, каких продуктовых сочетаний в блюде быть не должно.

Какие продукты не стоит добавлять в окрошку / Фото: mag.relax.ua

Эксперты отметили, что многие люди привыкли заправлять окрошку квасом, но от такого варианта приготовления стоит отказаться тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом (гастрит, язва и другие заболевания).

Также нужно отказаться от острых специй в блюде, чтобы не вызвать воспаление пищевода. Дело в том, что квас обладает стимулирующим действием на производство желудочного сока, что может обострить недуги.

Если же окрошку без кваса вы сложно себе представляете, тогда замените "магазинный" квас на натуральный, в котором не будет сахара. Такой напиток поможет легче перевариться мясным продуктам, которые входят в состав блюда. Также желательно использовать для приготовления не колбасу, а отварное куриное мясо.

Кроме того, не стоит добавлять в окрошку много яиц и мяса, чтобы не затруднить пищеварение. Это связано с тем, что различные белки не слишком совместимы в организме человека.

Стоит помнить и о калорийности блюда. Если вы следите за фигурой, тогда не добавляйте в окрошку сметану или майонез.

Плюс ко всему, в жаркую погоду не оставляйте на длительное время окрошку на открытом воздухе, потому что в ее составе много скоропортящихся продуктов.

Напомним, что приготовить окрошку можно с одуванчиками – такой оригинальный ингредиент придаст этому блюду пикантности. Какие ингредиенты потребуются?

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