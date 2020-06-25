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Какие продукты могут ослабить иммунитет

Неправильным питанием можно нарушить микрофлору

сегодня, 13:05
Автор:

Светлана Шкурупий
Какие продукты могут ослабить иммунитет

Ослабить иммунную систему, также, как и укрепить, можно за счет питания. Есть продукты, которые наносят здоровью серьезный урон, поэтому их употребление нужно ограничить к минимуму. Что это за продукты?

Эксперты выяснили, что для пользы иммунитета стоит есть поменьше сыра. Дело в том, что во многих сортах этого продукта содержатся бактерии листерии. Как показывают многочисленные научные исследования, эти бактерии способны серьезно ослабить иммунную систему. При этом важно отметить, что с небольшим количеством сыра организм справляется успешно, желудочный сок разрушает листерии в разумном количестве.

Некоторые специалисты рекомендуют снизить употребление мяса и животного жира. В этих продуктах содержится много так называемых свободных радикалов, которые вызывают в человеческих клетках мутации и разрушают их.

Самым опасным продуктом для иммунитета был и остается алкоголь. В этом вопросе сходятся все эксперты. Научные исследования доказали, что алкоголь буквально вымывает из организма все питательные вещества и лейкоциты, которые играют огромную роль в работе иммунной системы. К тому же, не стоит забывать о общей интоксикации, которую вызывает алкоголь при чрезмерном употреблении.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как укрепить иммунитет с помощью простых правил. 


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Источник: http://zdorovia.com.ua/harchuvannja/45142produkti-yaki-roblyat-imunitet-slabshim.html
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