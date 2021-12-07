Какие продукты могут исчезнуть из нашего рациона

Ученые говорят, что из-за климатических изменений через несколько десятков лет, из нашего рациона могут исчезнуть привычные продукты. Что именно?

Какие продукты могут исчезнуть (фото из открытых источников)

Кофе

Плохая новость для любителей кофейных напитков. Ученые предполагают, что глобальное потепление сделает непригодным для выращивания кофе почти 100% регионов в Африке. К 2080 году мы можем полностью лишиться этого продукта.

Виноград

Для выращивания винограда нужны определенные условия, в частности тепло, вода и солнечный свет. Исследователи говорят, что к 2100 году могут быть уничтожены около 56% почвы, подходящий для выращивания ягоды, а все из-за увеличения температуры на 2 градуса.

Авокадо

Экзотический плод очень ценный из-за своего богатого витаминного состава, но в ближайшем будущем он может исчезнуть из повседневного рациона. Эксперты говорят, что для выращивания одного авокадо нужно 72 галлона воды, а это уже большая проблема для регионов, где выращивается плод, поскольку территории страдают от засухи.

Мед

При увеличении температуры воздуха пчелы окажутся на граны вымирания. Ученые говорят, что опасные для пчел паразиты начнут распространяться по миру, поскольку теплая погода является благоприятной средой для них.

Морепродукты

За данными исследователей, в Средиземноморском море на 70% сократилось количество сардин, а атлантические крабы стали перемещаться на север. Мидии из-за глобального потепления могут и вовсе стать ядовитыми, поскольку температура воды увеличиться и создаст благоприятные условия для размножения вредных бактерий.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты подорожают в декабре в Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!