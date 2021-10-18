Какие поддельные продукты мы едим каждый день

На прилавках супермаркетов можно найти множество фальсифицированных продуктов, а обычному покупателю не просто отличить оригинал от подделки, поскольку, на первый взгляд, они ничем не отличаются. Эксперты рассказали, какие поддельные продукты мы употребляем регулярно.

Поддельные продукты (фото из открытых источников)

Мед

Специалисты утверждают, что мед подделывают в большинстве случаев, а все из-за того, что четких стандартов в его приготовлении не существует. Часто продукт разводят сиропом, в котором содержится много фруктозы и продают, как натуральный. Если не хотите попасть на подделку, тогда стоит покупать мед у проверенных людей, а лучше напрямую у пасечников.

Кофе

Еще один продукт, который чаще всего подделывают. В упаковке, где должен быть молотый кофе, недобросовестные производители могут добавить измельченный ячмень, соевые бобы, пшеницу. А еще под видом арабики покупателю могут продать робусту. Лучше всего покупать кофе сразу в зернах и молоть его самостоятельно или попросить, чтобы это сделали в специальном магазине.

Оливковое масло

По сравнению с подсолнечным, оливковое масло стоит дороже. Но в бутылке такого масла может быть кукурузное, соевое или пальмовое масло — более дешевое, но хорошо замаскированное. А еще по словам экспертов, почти все оливковое масло холодного отжима – подделка. Отличить оригинал не сложно, просто налейте масло в стакан и поставьте в холодильник, если на дне образуется осадок, значит вы купили натуральный продукт.

Рис

На прилавках магазинов можно встретить и поддельный рис, который производят из перемешанного с пластиком крахмала и сбрызгивают ароматизатором. Отличить фальсифицированный продукт от оригинала бывает сложно, поэтому доверяйте только проверенным брендам.

Сыр

Этот продукт также чаще всего подделывают, и если одни производители на этикетке честно указывают, что это "сырный продукт", то другие умалчивают об этом. Часто в сыр добавляют целлюлозу (продукт обработки древесины), что, конечно же, вредит организму. Перед покупкой эксперты советуют внимательно изучить этикетку, в составе натурального сыра должно быть молоко, сычужный фермент и закваска.

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