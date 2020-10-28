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Какие опасности таят в себе диетические напитки

Слово «диетический» — не более чем хитрая маркетинговая уловка

сегодня, 13:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди считают, что диетическая газировка полезна для организма, потому что не содержит сахара, а значит в ней нету калорий. Однако, это мнение ошибочно. На самом деле, такие напитки могут серьезно навредить организму. Об этом сообщает издание Food.inmyroom.

Какие опасности таят в себе диетические напитки

Вызывают ожирение

Ученые выяснили, что в составе диетических напитков есть заменители сахара, которые могут нарушить обмен веществ и негативно повлиять на процесс переваривания пищи. А это грозит метаболическими нарушениями и ожирением. 

Ухудшают работу почек

Американские исследователи доказали, что регулярное употребление диетической газировки увеличивает вероятность быстрого угасания функции почек. Это связано с высоким содержанием искусственных подсластители и натрия в напитке. 

Повышают риск инсульта

Злоупотребление напитками с сахарозаменителями может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой, в частности спровоцировать инсульт или сердечный приступ из-за закупорки мелких сосудов. 

Провоцируют депрессию

Ученые с помощью исследования доказали, что у людей, которые ежедневно употребляют подслащенную газировку, на 30% чаще возникает депрессивное состояние, чем у тех, кто отказывается от таких напитков. Подобный эффект объясняется тем, что аспарты и другие заменители сахара вызывают нарушения в работе нервной системы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие напитки обеспечивают энергией на весь день.


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