Какие напитки обеспечивают энергией на весь день

Обеспечить заряд бодрости и энергии на весь день способно не только кофе. На своей странице в Instagram врач-нутрициолог Светлана Никитчук рассказала, какие существуют природные энергетики.

Элеутерококк

Специалист отметила, что элеутерококк - широко распространенное и хорошо известное лекарственное растение, которое снимает сонливость, улучшает работу головного мозга, нервной системы, положительно влияет на метаболизм и повышает выносливость организма. Также этот природный энергетик помогает при хронической усталости. Его нужно просто добавить в чай, и в скором времени вы почувствуете прилив сил.

Зеленый чай

Чашка зеленого чая с утра вместо кофе прекрасно бодрит, тонизирует, пробуждает организм, наполняет энергией. В нем содержится больше витамина С, чем в цитрусовых, витамины и микроэлементы (фтор, йод, марганец, кальций, фосфор). Зеленый чай положительно влияет на эластичность стенок сосудов, улучшая систему кровообращения.

Чай/вода с имбирем

Имбирь положительно влияет на работу мозга через стимуляцию кровообращения. Он повышает иммунитет, улучшает пищеварение и борется с вредными микроорганизмами. Для приготовления напитка необходимо натереть корень имбиря на терке, добавить в него сок лимона и 2 ложки меда. Потом добавить эту смесь в теплую воду или чай.

Лимонник китайский

Стабилизировать эмоциональное состояние и нормализовать сон помогает лимонник китайский. Его положительный эффект после употребления сохраняется до 5 часов. Чтобы приготовить чай, разотрите листья лимонника и залейте кипятком.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие напитки помогают быстрее уснуть.

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