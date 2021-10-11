Какие два продукта предотвращают выпадение волос

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Светлана Шкурупий
И
женщины, и мужчины часто сталкиваются с такой проблемой, как выпадение волос. И
причины такого процесса бывают разные. Но как его предотвратить? Ученые
выяснили, что помогут в этом деле два продукта.
Какие продукты предотвращают выпадение волос (фото из открытых источников)
Как
сообщает издание Еxpress, каждый день мы теряем около 50-100 волосинок, и это нормальный
физиологический процесс, поскольку происходит обновление волосяных фолликул.
Но, если волосы начали выпадать часто и в большом количестве, значит в организме
произошел какой-то сбой и нужно предпринимать меры, иначе это грозит
облысением.
Исследователи
выяснили, что предотвратить выпадение волос может сульфорафан — органическое
соединение, которое содержится в брокколи и цветной капусте. Это вещество и
может стать альтернативой фармакологическому лечению. Эксперты рекомендуют
почаще добавлять эти продукты в рацион, потому что они не только помогут
ускорить рост волос, но и принесут пользу всему организму.
Исследователи
из южнокорейской компании отметили, что сульфорафан почти на 7% увеличил
количество волосков у участников эксперимента, страдающих алопецией.
Напомним,
проблема появления седых
волос беспокоит как мужчин, так и женщин. И происходить она может из-за разных
причин. Медицинский консультант и врач Парвиндер Сагу рассказал, дефицит какого
витамина может спровоцировать ранее поседение волос.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что осенние бьюти-промахи могут негативно
сказаться на здоровье волос, ведь наш организм испытывает стресс при резкой
смене погоды. Какие же ошибки в уходе за волосами мы делаем практически каждый
день?
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