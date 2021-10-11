Какие два продукта предотвращают выпадение волос

И женщины, и мужчины часто сталкиваются с такой проблемой, как выпадение волос. И причины такого процесса бывают разные. Но как его предотвратить? Ученые выяснили, что помогут в этом деле два продукта.

Какие продукты предотвращают выпадение волос (фото из открытых источников)

Как сообщает издание Еxpress, каждый день мы теряем около 50-100 волосинок, и это нормальный физиологический процесс, поскольку происходит обновление волосяных фолликул. Но, если волосы начали выпадать часто и в большом количестве, значит в организме произошел какой-то сбой и нужно предпринимать меры, иначе это грозит облысением.

Исследователи выяснили, что предотвратить выпадение волос может сульфорафан — органическое соединение, которое содержится в брокколи и цветной капусте. Это вещество и может стать альтернативой фармакологическому лечению. Эксперты рекомендуют почаще добавлять эти продукты в рацион, потому что они не только помогут ускорить рост волос, но и принесут пользу всему организму.

Исследователи из южнокорейской компании отметили, что сульфорафан почти на 7% увеличил количество волосков у участников эксперимента, страдающих алопецией.

Напомним, проблема появления седых волос беспокоит как мужчин, так и женщин. И происходить она может из-за разных причин. Медицинский консультант и врач Парвиндер Сагу рассказал, дефицит какого витамина может спровоцировать ранее поседение волос.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что осенние бьюти-промахи могут негативно сказаться на здоровье волос, ведь наш организм испытывает стресс при резкой смене погоды. Какие же ошибки в уходе за волосами мы делаем практически каждый день?

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