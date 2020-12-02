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Любовь Блажко
Специалисты провели новое исследование, в ходе которого им удалось выяснить, какая пища повышает количество сжигаемых калорий.
Какая еда может повысить количество сжигаемых калорий. Фото: unsplash
Эксперты пригласили поучаствовать в эксперименте людей с лишним весом. Они разделили их на две группы: контрольная и с растительной диетой. Вторая группа в течении 16 недель придерживалась питания, которое состояло из овощей, фруктов, цельных зерен и бобовых культур.
Тогда как участники первой группы и дальше продолжали есть то, что они привыкли. Стоит отметить, что речь идет только о питании, никто из участников не менял свой режим физических нагрузок (у кого он был).
В конце этого эксперимента специалисты прибегли к калориметрии, чтобы измерить количество калорий, сжигаемых участниками. Они заметили интересную закономерность: в "растительной" группе уровень сжигания калорий в среднем увеличился на 18,7 процентов. А что касается первой группы, то у них уровень сжигаемых калорий остался на прежнем месте.
Ученые подытожили, что участники второй группы сбросили за 16 недель около 6 килограмм. Плюс, у них значительно уменьшился уровень висцерального жира — это опасный жир, который скапливается вокруг внутренних органов.
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