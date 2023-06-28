Какая диета самая опасная: рейтинг врачей

Выбирать диеты надо вдумчиво, чтобы не навредить здоровью (фото из открытых источников)

Есть мнение, что на сегодняшний день в мире насчитывается около 28 000 видов пищевых ограничений, то есть диет. Одни из них чрезвычайно действенны и не наносят вреда организму. Остальные имеют кучу побочных эффектов. А об этих пяти диетах американские врачи советуют забыть раз и навсегда.

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БЕЗУГЛЕВОДНАЯ ДИЕТА

Ее авторы обещают –1 килограмм ежедневно. Но забывают предупредить о том, что именно из углеводов человек черпает энергию. Соответственно, их дефицит приводит к слабости и вялости. Поскольку при такой диете из рациона извлекаются фрукты и овощи, в организме наблюдается недостаточное количество клетчатки, а это проблемы с желудочно-кишечным трактом. Также мало калия, натрия, витаминов группы А, В, С. Неизбежно ухудшается мозговая деятельность (а именно концентрация внимания и память) и сон, со временем появляется тошнота, головокружение и нервозность.

МОНОДИЕТА

Все очень просто: в течение нескольких дней нужно употреблять один-единственный продукт – гречневую кашу, яблоки, тыкву, молоко, сок и т.д. И очень сложно – для организма, который на таком однообразном питании не получает нужных ему веществ и начинает сходить с ума. Страдают практически все органы – мышцы буквально тают на глазах, ногти ломаются, волосы тускнеют и выпадают, кожа становится сухой, появляются проблемы с зубами и желудочно-кишечным трактом. Диетологи считают приемлемым делать на основе одного продукта разгрузочные дни раз в неделю, но не растягивать это удовольствие надольше.

КЕТОДИЕТА

Принцип таков: отказаться от углеводов и компенсировать их отсутствие белками и жирами. В таком случае организм начинает брать энергию не из глюкозы, а из жиров, сжигая их. На это и рассчитывают желающие похудеть. Проблема в том, что на этом этапе запускается процесс кетоза, и в крови образуются кетоновые тела, отравляющие организм. Это выражается в тошноте, запахе ацетона изо рта, головокружении, в некоторых случаях даже судорогах. Если ситуация выйдет из-под контроля, закончиться все может смертью.



ПАЛЕОДИЕТА

Еще одна разновидность безуглеводной диеты, предполагающая удаление из рациона зерновых и молочнокислых продуктов, круп, бобов и всего, что содержит сахар. Разрешается употреблять рыбу, мясо, яйца, растительную пищу. Отказ от ряда важных продуктов чреват остеопорозом (результат дефицита кальция и витамина D ), ухудшением работы почек и печени и сердечно-сосудистыми проблемами.

БЕЛКОВАЯ ДИЕТА

Больше всего от нее страдают почки, выводящие из организма продукты распада белка (длительная диета может даже привести к возникновению камней). Нарушается обмен веществ, работа желудочно-кишечного тракта. Также с избытком белка в организме связывают ослабление иммунитета, ухудшение состояния волос и ногтей, повышение давления, депрессивность и тревожные состояния, ухудшение сна. Врачи говорят, что этот вид диеты увеличивает риск заболевания диабетом второго типа.